В развивающейся школе плавания Swimming for All открыт набор в группы обучения плаванию для детей с четырёх лет. Занятия проходят в малом бассейне СК Орбита.

Плавание — один из самых позитивных, популярных и массовых видов спорта. Бесспорно, плавание — еще и один из самых полезных видов физической активности.

В Swimming for All помогут вашим детям научиться красиво и правильно плавать. Первое занятие БЕСПЛАТНО.