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Обучение плаванию для детей и взрослых. Тренеры — рекордсмены Зеленограда 15.11.2018 Школа плавания Swimming for All Реклама

В развивающейся школе плавания Swimming for All открыт набор в группы обучения плаванию для детей с четырёх лет. Занятия проходят в малом бассейне СК Орбита.

Плавание — один из самых позитивных, популярных и массовых видов спорта. Бесспорно, плавание — еще и один из самых полезных видов физической активности.

В Swimming for All помогут вашим детям научиться красиво и правильно плавать. Первое занятие БЕСПЛАТНО.

Все тренеры, преподающие в секции, являются действующими спортсменами: Мастерами спорта РФ и кандидатами в мастера спорта, рекордсменами мира в эстафетном плавании, действующими рекордсменами Зеленограда и МИЭТа в личном и эстафетном плавании

Каждый в молодом, но полном спортивного и тренерского опыта, коллективе заряжен на достижение задач и целей в работе с детьми.

Обучение проводится в игровой форме, без принудительных методов. Каждая тренировка сопровождается улыбкой и смехом, а главное — прогрессом!

Расписание:

  • Дети 4-7 лет: вторник, пятница 9:00—9:45; малый бассейн СК Орбита; 5000 руб/мес(8 занятий)
  • От 7 лет: воскресенье 12:45—13:30; большой бассейн СК Орбита; 2800 руб/мес(4 занятия)
  • Расписание индивидуальных тренировок для людей любого возраста обговаривается в личном порядке. Стоимость одной индивидуальной тренировки — 1500 руб.

Для записи на занятия, а также со всеми интересующими вас вопросами добро пожаловать в Direct
Или по контактным телефонам: +7(903)697-31-13 Александр, +7(985)827-29-95 Иван.

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