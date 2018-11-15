В развивающейся школе плавания Swimming for All открыт набор в группы обучения плаванию для детей с четырёх лет. Занятия проходят в малом бассейне СК Орбита.
Плавание — один из самых позитивных, популярных и массовых видов спорта. Бесспорно, плавание — еще и один из самых полезных видов физической активности.
В Swimming for All помогут вашим детям научиться красиво и правильно плавать. Первое занятие БЕСПЛАТНО.
Все тренеры, преподающие в секции, являются действующими спортсменами: Мастерами спорта РФ и кандидатами в мастера спорта, рекордсменами мира в эстафетном плавании, действующими рекордсменами Зеленограда и МИЭТа в личном и эстафетном плавании
Каждый в молодом, но полном спортивного и тренерского опыта, коллективе заряжен на достижение задач и целей в работе с детьми.
Обучение проводится в игровой форме, без принудительных методов. Каждая тренировка сопровождается улыбкой и смехом, а главное — прогрессом!
Расписание:
- Дети 4-7 лет: вторник, пятница 9:00—9:45; малый бассейн СК Орбита; 5000 руб/мес(8 занятий)
- От 7 лет: воскресенье 12:45—13:30; большой бассейн СК Орбита; 2800 руб/мес(4 занятия)
- Расписание индивидуальных тренировок для людей любого возраста обговаривается в личном порядке. Стоимость одной индивидуальной тренировки — 1500 руб.
Для записи на занятия, а также со всеми интересующими вас вопросами добро пожаловать в Direct
Или по контактным телефонам: +7(903)697-31-13 Александр, +7(985)827-29-95 Иван.
Соц. сети:
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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