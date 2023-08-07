Объемные и привлекательные губы в Manana clinic. Контурную пластику выполняет врач дерматолог-косметолог 07.08.2023 Реклама

Хотите иметь объемные и привлекательные губы, который будут завистью окружающих? Не ищите дальше, приходите в Manana clinic — контурную пластику выполняет врач дерматолог-косметолог. Работают исключительно на сертифицированных препаратах.

Контакты

Адрес: корпус 2013
Телефон: 8-968-958-96-96 (вотсап)
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Метки:
микрорайон 20, салон красоты
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Объемные и привлекательные губы в Manana clinic. Контурную пластику выполняет врач дерматолог-косметолог Реклама
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