Можно ли развить мягкие навыки?

Эти качества личности часто относят к врожденным и не рассматривают их как знания и умения, которые можно развить так же, как можно развить умение общаться на английском языке или выполнять акробатические пируэты.

Вместе с тем, они во многом, если не в большей степени, определяют так называемый успех личности в жизни. Именно личностные качества определяют то, какой личностью вырастет человек, и насколько он способен обретать новые умения и использовать их во благо себе и окружающим.

Если говорить о взрослой жизни, то в настоящее время работодатели высоко ценят именно софт-скиллы, потому что благодаря им происходит внедрение каких-то новых идей, новых технологий.