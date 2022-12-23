О мягких навыках, школе, походах и столярном деле — нестандартный подход к детскому развитию в клубе «ДетиЛюбят» 23.12.2022 Реклама

Вопросы детского образования, в том числе дополнительного, актуальны для родителей всех крупных городов, включая Зеленоград. Современные образовательные и воспитательные тенденции и течения постепенно приходят и в наш город.

Внимание всех мам и пап, которые ответственно подходят к воспитанию и развитию своих детей! В этом материале публикуем некоторые советы и предложения от детского клуба «Дети любят» — о таком последнем слове в области детского образования, как soft skills (мягкие навыки), а также о том, как и где в Зеленограде можно их развивать у детей.

Гибкие навыки или soft skills… Все эксперты сходятся во мнении, что они необходимы и чем раньше начать с ними работать, тем лучше. И родителям, и преподавателям важно, чтобы у их воспитанников были развиты такие качества, умения и навыки, как коммуникативные навыки, умение слушать, умение давать и получать обратную связь, ассоциативное мышление, самоорганизация, лидерские навыки, тактическое, стратегическое мышление, умение не поддаваться предубеждениям и др.

Можно ли развить мягкие навыки?

Эти качества личности часто относят к врожденным и не рассматривают их как знания и умения, которые можно развить так же, как можно развить умение общаться на английском языке или выполнять акробатические пируэты.

Вместе с тем, они во многом, если не в большей степени, определяют так называемый успех личности в жизни. Именно личностные качества определяют то, какой личностью вырастет человек, и насколько он способен обретать новые умения и использовать их во благо себе и окружающим.

Если говорить о взрослой жизни, то в настоящее время работодатели высоко ценят именно софт-скиллы, потому что благодаря им происходит внедрение каких-то новых идей, новых технологий.

Школа или дополнительное образование?

Вернемся к детям. Способна ли современная школа дать полноценное развитие гибких навыков?

Действительно, она имеет все условия для развития soft skills: коллектив, соответствующее содержание, грамотное управление со стороны педагога и возможность создания большого количества обучающих ситуаций. Стимулирование развития этих навыков становится важнейшей задачей школ наравне со стремлением к обучению и навыком поиска информации. Однако реальность такова, что о полном и высококачественном решении этой задачи в рамках стандартного школьного образования говорить не приходится.

Гибкие навыки формируются как в процессе развития и воспитания ребенка в семье, так и в процессе обучения в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также в сфере дополнительного образования.

Развиваем мягкие навыки в походах и на занятиях столярным мастерством

В «ДетиЛюбят» (Зеленоград) есть все необходимое для качественной работы с детьми по развитию soft skills: специально разработанная программа и оптимизированные внутренние процессы, грамотные опытные педагоги, продуманная среда, современные решения в сфере детского образования и воспитания.

Для решения поставленных задач по развитию гибких навыков предусмотрены такие направления деятельности:

  • однодневные и многодневные детские и детско-родительские походы
  • группы длительного пребывания (городской и походный лагеря) в дни школьных каникул
  • походы для классов и групп детских садов
  • биологические прогулки
  • занятия в творческой мастерской — столярное дело, керамика, рукоделие
  • сюжетно-ролевые игры
  • тематические мастер-классы
  • праздники в походах и творческой мастерской.

Регулярные посещения занятий в творческой мастерской и походов позволяют параллельно практическим навыкам и знаниям эффективно развивать личностные качества, такие как уверенность в себе, умение взаимодействовать в коллективе, гибкость мышления и поведения, умение оценивать различные ситуации и принимать оптимальные решения, умение не поддаваться предубеждениям, проявлять волевые качества и самостоятельность и др. Именно набор этих личных качеств поможет ребятам в дальнейшем стать состоявшимися сильными личностями, которые уже по ходу своего развития и становления смогут добирать необходимые знания и ресурсы в жизни для собственной реализации, чтобы быть счастливыми самим и делать счастливыми людей вокруг.

Контакты

Адрес: Зеленоград, корпус 1514
Телефоны: 8-495-795-40-30, 8-903-795-40-30

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
дети, дополнительное образование, походы, ДетиЛюбят
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О мягких навыках, школе, походах и столярном деле — нестандартный подход к детскому развитию в клубе «ДетиЛюбят» Реклама
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