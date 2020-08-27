Чем детский театр отличается от театрального кружка, почему так важен сценический опыт, чему учатся дети и в каких спектаклях играют рассказала художественный руководитель «Детского театра Крылья» Анастасия Королева в преддверии нового сезона.
— Детский театр, не кружок, это какая-то новая форма, отличающаяся от привычных нам театральных студий? Что такое детский театр «Крылья»?
— Это театр, где играют дети. Наша работа построена не по принципу педагог — ученик, а по принципу режиссер — актер. К нам приходят дети, чтобы играть на сцене. Конечно, прежде чем выйти на сцену, им необходимо многому научиться, поэтому они обязательно занимаются и актерским мастерством, и хореографией, и вокалом. Но основная наша идея в том, что каждый ребенок обязательно играет две премьеры в год и играет их не один раз и не два. Все спектакли нашего театра репертуарные и играются весь сезон. Мы считаем сценический опыт одним из самых важных навыков, которые приобретают наши дети.
— Почему сценический опыт так важен? Недостаточно просто посещать занятия?
— Нет, не достаточно, никогда в зале мы не научим детей тому, что дает им сцена. Выход на сцену — это всегда стресс, всегда выход из зоны комфорта. Чем чаще мы это делаем, тем лучше мы начинаем понимать себя, как мы реагируем на стресс, как с ним справляться, как контролировать свои эмоции, не впадать в ступор и владеть собой в самых непредвиденных ситуациях. Если артист регулярно выходит на разные сцены: большие, маленькие, вытянутые, квадратные и даже круглые, с опытом он начинает молниеносно ориентироваться в любом пространстве, перестраиваться на ходу, импровизировать. Это формирует лабильность, скорость принятия решения.
Все эти навыки будут незаменимы в жизни любого человека, вне зависимости от того, чем он занимается: выходит к доске, защищает диплом или выступает на совете директоров.
— Расскажите, чему учатся дети непосредственно на занятиях.
— Все дети вне зависимости от возраста занимаются актерским мастерством, хореографией и вокалом. На занятиях актерским мастерством мы занимаемся сценической речью, сценическим движением, развитием сценической памяти, внимания, воображения, гимнастикой чувств. Поэтому у всех наших детей грамотная, поставленная, эмоционально окрашенная речь, они уверенно держатся во время публичного выступления, ощущают пространство и аудиторию, умеют контролировать и управлять своими эмоциями, определять взаимосвязь событие — эмоция.
На занятиях хореографией юные артисты осваивают сценический танец, различные современные направления танца (джаз модерн, бродвейский джаз, контемпорари), занимаются основами классического и народного танца, партерной гимнастикой, ОФП, растяжкой, пластикой движения и контактной импровизацией. Поэтому все наши дети умеют танцевать под любую музыку и даже сидя, лежа и вверх ногами, выражать свои эмоции пластическими средствами, они не стесняются собственного тела, у них хорошо развита координация, точность движения, баланс, ловкость и гибкость, у них хорошая осанка и развитый мышечный корсет, ну и конечно, все они трудолюбивы, настойчивы и умеют работать в команде, ощущать партнера и взаимодействие с ним, справляться с трудностями.
На занятиях вокалом у детей развивается музыкальный слух, чувство ритма, музыкальность. Мы много занимаемся вокальным дыханием. Это учит детей петь длинные музыкальные фразы, укрепляет дыхательный аппарат, является профилактикой респираторных и иных заболеваний, связанных с органами дыхания.
— Вы сказали, что все ваши артисты играют две премьеры в год? А что это за спектакли, как вы выбираете пьесы?
— Мы очень качественно и внимательно отбираем литературный материал для своей работы. Не идя на поводу популизма и моды, мы не ставим спектакли по мультикам и низкопробным современным произведениям, мы не выбираем низкокачественный попсовый музыкальный материал.
Наши дети читают Метерлинка и Андерсена, Пастернака и Галича, поют Окуджаву и «Машину Времени». «Спасибо, вы подарили мне Цветаеву», — так звучал пост в инстаграме нашей 13-летней актрисы. И нам кажется, что хотя бы ради этого стоило создавать наш театр.
Помимо качественной литературы, для нас очень важно, чтобы материал перекликался с актуальными подростковыми проблемами, чтобы он был им понятен и близок, чтобы выходя на сцену дети имели возможность пережить, «проиграть» свои проблемы, свои переживания, тогда в жизни справиться с этим им будет гораздо проще.
Так, к примеру, совсем не современная «Снежная королева» — на первый взгляд ничем не привлекательная для подростков детская сказочка. Но, если вдуматься, не рассказывает ли она нам о желании подростком быстрого успеха легким путем, о желании получить «весь мир в подарок, собрав всего лишь слово из льдинок». Разве это история не про современных подростков? А что делать друзьям, когда они видят, что их товарищи идут неверным путем, попадают не в ту компанию? Пойти с ними, потому что прикольно? Осудить и отвернуться? Закрыть на это глаза и найти новых друзей? Часто в современном мире подростки сталкиваются с такими проблемами? — Часто. Беда в том, что с ними об этом никто не разговаривает.
— Существует мнение, что театр не для мальчиков? Много мальчиков приходит к вам в театр?
— Ну конечно же, это стереотип и, слава Богу, не все родители считают так, с каждым сезоном у нас все больше и больше мальчиков, но часть родителей до сих пор не задумываясь говорят: «Мальчик — значит спорт; театр, танцы, вокал — это не для настоящего мужика». На самом деле, это зависит от того, что мы вкладываем в понятие «настоящий мужчина». Если родители считают, что мальчику для будущей успешной карьеры и счастливой жизни нужны только сила, ловкость и выносливость, тогда только спорт. Но если родители предполагают, что к этому набору неплохо было бы добавить уверенность в себе, умение грамотно излагать свою позицию, быстро ориентироваться в ситуации, самоконтроль и харизму, тогда лучший выбор для мальчика — театр. Согласитесь, сложно назвать Владимира Семёновича Высоцкого не настоящим мужчиной, а ведь большую часть своей жизни он посвятил театру.
Вообще странный стереотип: «Театр — для девочек», ведь качества, которые он закладывает в ребёнка, более актуальны для мальчика. Дальновидные родители при выборе дополнительного образования своим детям руководствуются не стереотипами, а в первую очередь теми качествами, которые они хотят видеть в своём ребёнке. И если родители хотят, чтобы ребенок был уверенным в себе, грамотно и легко общался (вне зависимости от численности аудитории), четко формулировал свои мысли, аргументированно доносил их до собеседника, имел хорошую самооценку, был лидером, умеющим работать в команде, умел быстро ориентироваться и реагировать на ситуацию, был стрессоустойчив, сдержан и в любой ситуации умел «держать лицо», имел хорошую физическую форму, выносливость и координацию, был галантным и обходительным с девочками, не испытывал стеснения и страха в общении с ними, умел добиваться своих целей и конструктивно относиться к своим победам и неудачам, они приводят его в театр.
— И в заключение расскажите, какие планы у театра «Крылья» на этот сезон. Что ждать юным актерам и зрителям? И можно ли еще успеть присоединится к вашему дружному коллективу?
— Несмотря на то, что в сегодняшних реалиях планы строить сложно, у театра «Крылья» грандиозные планы, мы позитивно смотрим вперед и с нетерпением ждем нового сезона! Итак, не открывая всех тайн скажу, что зрителей Зеленограда ждет четыре музыкальных спектакля в разных стилях от основного отделения и четыре спектакля от подготовительного отделения. В этом году мы набрали группу совсем маленьких артистов (от 3-х лет) и, надеемся, они тоже порадуют нас волшебной премьерой, кстати, репетиции уже идут полным ходом. Мы планируем принять участие в нескольких крупных конкурсах, зимой у нас пройдут традиционные творческие сборы, во время которых мы планируем выехать с гастролями в подмосковные города. Вот примерно так живут артисты театра «Крылья». Набор во все группы еще идет, но нужно не затягивать, мы набираем только по одной группе каждого возраста. Всех желающих мы будем рады видеть в нашем театре!
Театр — это место, где вырастают крылья!
Звоните сегодня: 8-915-176-05-07