На занятиях вокалом у детей развивается музыкальный слух, чувство ритма, музыкальность. Мы много занимаемся вокальным дыханием. Это учит детей петь длинные музыкальные фразы, укрепляет дыхательный аппарат, является профилактикой респираторных и иных заболеваний, связанных с органами дыхания.

— Вы сказали, что все ваши артисты играют две премьеры в год? А что это за спектакли, как вы выбираете пьесы?

— Мы очень качественно и внимательно отбираем литературный материал для своей работы. Не идя на поводу популизма и моды, мы не ставим спектакли по мультикам и низкопробным современным произведениям, мы не выбираем низкокачественный попсовый музыкальный материал.

Наши дети читают Метерлинка и Андерсена, Пастернака и Галича, поют Окуджаву и «Машину Времени». «Спасибо, вы подарили мне Цветаеву», — так звучал пост в инстаграме нашей 13-летней актрисы. И нам кажется, что хотя бы ради этого стоило создавать наш театр.

Помимо качественной литературы, для нас очень важно, чтобы материал перекликался с актуальными подростковыми проблемами, чтобы он был им понятен и близок, чтобы выходя на сцену дети имели возможность пережить, «проиграть» свои проблемы, свои переживания, тогда в жизни справиться с этим им будет гораздо проще.

Так, к примеру, совсем не современная «Снежная королева» — на первый взгляд ничем не привлекательная для подростков детская сказочка. Но, если вдуматься, не рассказывает ли она нам о желании подростком быстрого успеха легким путем, о желании получить «весь мир в подарок, собрав всего лишь слово из льдинок». Разве это история не про современных подростков? А что делать друзьям, когда они видят, что их товарищи идут неверным путем, попадают не в ту компанию? Пойти с ними, потому что прикольно? Осудить и отвернуться? Закрыть на это глаза и найти новых друзей? Часто в современном мире подростки сталкиваются с такими проблемами? — Часто. Беда в том, что с ними об этом никто не разговаривает.