Цены в маркет-баре приятно удивят любого посетителя, так как они почти не отличаются от цен обычного магазина.



Адрес маркет-бара Bootleggers: Зеленоград, корпус 1818.



Режим работы: ежедневно с 22:00 до 08:00.

*В соответствии с Федеральным Законом №171 о реализации алкогольной продукции все напитки в буфете, как в заведении общепита, отпускаются только после вскрытия упаковки.