Новый магазин военной амуниции и спецодежды «Разведка» на Жилинской улице — товары для военных, туристов, дачников и любителей активного отдыха 17.01.2023 Реклама

Открылся новый магазин военной амуниции и спецодежды «Разведка» в ТЦ «Энергия» на Жилинской улице, дом 1. В наличии большой ассортимент товаров для военных, участников спецоперации, рыбаков, охотников, туристов, дачников, любителей кататься на снегоходах и квадроциклах, кадетов. Также принимаются заказы — от индивидуальных покупателей и для обеспечения сотрудников компаний.

В продаже: тактическая обувь, берцы, тёплые зимние и демисезонные комплекты верхней одежды, термобельё, перчатки, шапки, балаклавы, тельняшки, фонари, ножи, часы, рюкзаки, сухпайки, спальные мешки, зажигалки, маскировка и многое другое.

Часы работы: с 10:00 до 21:00, ежедневно
Адрес: Жилинская улица, дом 1, ТЦ «Энергия» (на первом этаже)
Удобный подъезд: торговый центр находится недалеко от остановок общественного транспорта, также покупатели могут оставить свою машину на парковке у ТЦ.

Телефон: 8-995-300-41-28

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Метки:
Энергия
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