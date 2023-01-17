Открылся новый магазин военной амуниции и спецодежды «Разведка» в ТЦ «Энергия» на Жилинской улице, дом 1. В наличии большой ассортимент товаров для военных, участников спецоперации, рыбаков, охотников, туристов, дачников, любителей кататься на снегоходах и квадроциклах, кадетов. Также принимаются заказы — от индивидуальных покупателей и для обеспечения сотрудников компаний.
В продаже: тактическая обувь, берцы, тёплые зимние и демисезонные комплекты верхней одежды, термобельё, перчатки, шапки, балаклавы, тельняшки, фонари, ножи, часы, рюкзаки, сухпайки, спальные мешки, зажигалки, маскировка и многое другое.
Часы работы: с 10:00 до 21:00, ежедневно
Адрес: Жилинская улица, дом 1, ТЦ «Энергия» (на первом этаже)
Удобный подъезд: торговый центр находится недалеко от остановок общественного транспорта, также покупатели могут оставить свою машину на парковке у ТЦ.
Телефон: 8-995-300-41-28