Открылся новый магазин военной амуниции и спецодежды «Разведка» в ТЦ «Энергия» на Жилинской улице, дом 1. В наличии большой ассортимент товаров для военных, участников спецоперации, рыбаков, охотников, туристов, дачников, любителей кататься на снегоходах и квадроциклах, кадетов. Также принимаются заказы — от индивидуальных покупателей и для обеспечения сотрудников компаний.