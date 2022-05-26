Магазин канцтоваров «Клякса» находится в корпусе 426А. Рядом с магазином «Десяточка». Режим работы магазина «Клякса»: с 8:30 до 21:45.
Представлены разнообразные канцелярские товары для школьников любого возраста. Большой выбор красивых качественных ранцев и рюкзаков. Можно уже сейчас, без спешки и очередей, собрать в школу первоклассника и школьника любого возраста.
Здесь же найдете наборы и отдельные товары для творчества, настольные игры, лего, мозаику, глобусы, тубусы. Есть симпатичные дизайнерские настольные лампы, будильники и мягкие игрушки.
Нужны товары для офиса? И это есть — от скрепок и степлеров до копировальной бумаги и салфеток для оргтехники .
Всё наглядно разложено на полках, а продавец-консультант всегда подскажет и поможет определиться с выбором. Есть подарочные карты — такие же, как в соседней «Десяточке».
Красивые ранцы, бумага, тетради,
Вас ждет магазин «Клякса» в Зеленограде.
Настольные игры, для хобби товары,
Блокноты и ручки — писать мемуары.
Так много всего, что не обвести взглядом,
Наш вход с магазином «Десяточка «рядом!