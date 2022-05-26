Всё наглядно разложено на полках, а продавец-консультант всегда подскажет и поможет определиться с выбором. Есть подарочные карты — такие же, как в соседней «Десяточке».

Красивые ранцы, бумага, тетради,

Вас ждет магазин «Клякса» в Зеленограде.

Настольные игры, для хобби товары,

Блокноты и ручки — писать мемуары.

Так много всего, что не обвести взглядом,

Наш вход с магазином «Десяточка «рядом!