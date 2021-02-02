В Зеленограде, в корпусе 1011, открылся клуб красоты «Реформа». Пространство эстетики и здоровья, соединившее в себе лучших мастеров и высокий уровень сервиса. Здесь позаботятся о вашей красоте и здоровье.
Новый клуб красоты «Реформа» — стильный дизайн интерьера, вкусный кофе и приятная атмосфера.
Всех посетителей ждет приятный сюрприз до конца февраля скидка 20% на все услуги:
- визаж,
- ногтевой сервис,
- эстетическая косметологии для лица и тела,
- чистка лица,
- омолаживающие маски,
- пилинг,
- мезотерапия,
- различные виды массажа,
- спа-программы
Вела шейп — минус 2 см за сеанс — это реально. Высокочастотные токи, антицеллюлитный массаж и обертывание кожи — скорректируйте линию талии и живота. 1час 30 мин абонемент на 4 процедуры 9000 вместо 17500 руб
- Вела шейп — минус 2 см за сеанс — это реально. Высокочастотные токи, антицеллюлитный массаж и обертывание кожи — скорректируйте линию талии и живота. Сеанс: 1час 30 минут. Абонемент на 4 процедуры 9000 вместо 17500 рублей
- Первый массаж (общий, антицеллюлитный, лимфодренажный, расслабляющий) — 30 минут 999 рублей
- Окрашивание волос Matrix в один тон 2000 рублей
- Маникюр с покрытием Luxio — 1190 рублей
- Маникюр + педикюр с покрытием Luxio 2990 рублей
- Скульптурный массаж лица — 900 рублей
- Пилинг на выбор 1990 рублей
- Ультразвуковая чистка лица 1990 рублей вместо 3000 рублей
Клуб красоты «Реформа» проводит розыгрыш для своих подписчиков на странице в инстаграм @reformazelen:
- Массаж на выбор
- Маникюр с покрытием Luxio
- Окрашивание волос Matrix
Итоги будут подведены 6 февраля
Адрес: Зеленоград, корпус 1011
Телефон: 8-969-101-78-88
Сайт: reformazel.ru
instagram: @reformazelen