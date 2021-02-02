В Зеленограде, в корпусе 1011, открылся клуб красоты «Реформа». Пространство эстетики и здоровья, соединившее в себе лучших мастеров и высокий уровень сервиса. Здесь позаботятся о вашей красоте и здоровье.

Новый клуб красоты «Реформа» — стильный дизайн интерьера, вкусный кофе и приятная атмосфера.

Всех посетителей ждет приятный сюрприз до конца февраля скидка 20% на все услуги:

визаж,

ногтевой сервис,

эстетическая косметологии для лица и тела,

чистка лица,

омолаживающие маски,

пилинг,

мезотерапия,

различные виды массажа,

спа-программы

Вела шейп — минус 2 см за сеанс — это реально. Высокочастотные токи, антицеллюлитный массаж и обертывание кожи — скорректируйте линию талии и живота. 1час 30 мин абонемент на 4 процедуры 9000 вместо 17500 руб