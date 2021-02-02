Новый клуб красоты «Реформа» открылся в корпусе 1011. До конца февраля скидка 20% на все услуги 02.02.2021 Клуб красоты «Реформа»

В Зеленограде, в корпусе 1011, открылся клуб красоты «Реформа». Пространство эстетики и здоровья, соединившее в себе лучших мастеров и высокий уровень сервиса. Здесь позаботятся о вашей красоте и здоровье.

Новый клуб красоты «Реформа» — стильный дизайн интерьера, вкусный кофе и приятная атмосфера.

Всех посетителей ждет приятный сюрприз до конца февраля скидка 20% на все услуги:

  • визаж,
  • ногтевой сервис,
  • эстетическая косметологии для лица и тела,
  • чистка лица,
  • омолаживающие маски,
  • пилинг,
  • мезотерапия,
  • различные виды массажа,
  • спа-программы

Вела шейп — минус 2 см за сеанс — это реально. Высокочастотные токи, антицеллюлитный массаж и обертывание кожи — скорректируйте линию талии и живота. 1час 30 мин абонемент на 4 процедуры 9000 вместо 17500 руб

Клуб красоты «Реформа» предлагает:

  • Вела шейп — минус 2 см за сеанс — это реально. Высокочастотные токи, антицеллюлитный массаж и обертывание кожи — скорректируйте линию талии и живота. Сеанс: 1час 30 минут. Абонемент на 4 процедуры 9000 вместо 17500 рублей
  • Первый массаж (общий, антицеллюлитный, лимфодренажный, расслабляющий) — 30 минут 999 рублей
  • Окрашивание волос Matrix в один тон 2000 рублей
  • Маникюр с покрытием Luxio — 1190 рублей
  • Маникюр + педикюр с покрытием Luxio 2990 рублей
  • Скульптурный массаж лица — 900 рублей
  • Пилинг на выбор 1990 рублей
  • Ультразвуковая чистка лица 1990 рублей вместо 3000 рублей

Клуб красоты «Реформа» проводит розыгрыш для своих подписчиков на странице в инстаграм @reformazelen:

  • Массаж на выбор
  • Маникюр с покрытием Luxio
  • Окрашивание волос Matrix

Итоги будут подведены 6 февраля

Клуб красоты «Реформа»

Адрес: Зеленоград, корпус 1011
Телефон: 8-969-101-78-88
Сайт: reformazel.ru
instagram: @reformazelen

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 10, красота и уход, Реформа
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
На деревьях напротив 14 микрорайона заметили зарубки, содранную кору и следы горения. Активисты опасаются уничтожения леса под застройку. В лесничестве предлагают для оценки ущерба подождать весны Новости
«Отдали миллион рублей». Как жители новостройки у Чёрного озера добились (почти) чистой воды Истории
Четыре высотных дома построят на месте снесенных «хрущевок» во 2-м микрорайоне. Это одобрила мэрия Новости
Капитальный ремонт Фирсановского моста остановился на неопределенный срок. Подрядчик пропал, на дороге пробки, пешеходы рискуют жизнью Новости
Во дворе первой «клюшки» снова планируют сделать многоэтажный паркинг. А можно сделать сквер для отдыха сотрудников Истории
Реконструкцию Панфиловского проспекта перенесли на 2022-2023 годы Новости
Еще пять зон отдыха планируют сделать в Зеленограде в 2022 году Новости
Предприниматели теперь обязаны указывать в чеках наименования товаров и услуг. Но треть до сих пор не готова к этому Новости
За падение ребенка между этажами суд взыскал с «Жилищника» 200 тысяч рублей Новости
Как в зеленоградских отделах полиции обращаются с задержанными на митингах. И как им можно помочь продуктами и вещами Истории
«Нет времени ни поесть, ни в туалет сходить, ни поспать». Как зеленоградские полицейские пытаются получить компенсации за огромные переработки Истории
Кофейня «Даблби» открылась на Центральной площади. Первую неделю работы скидка на кофе+выпечку/десерт Новости
В «Зеленопарке» по выходным можно будет сделать прививку от коронавируса Новости
Картой «Тройка» теперь можно оплачивать проезд в подмосковных автобусах Новости
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково Истории
В Андреевке выключили светофор, из-за которого собирались пробки. Но его снова включат после модернизации Новости
Беговая дорожка в парке Победы испорчена тракторами. А ведь мэрия обещала зимой делать на ней лыжню. Как вам эта идея? Новости
Согласован проект нового здания школы 1557 в третьем микрорайоне Новости
Торговый центр на Панифловском проспекте в 10 микрорайоне обещают открыть в марте. Там будет «Пятерочка» Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру