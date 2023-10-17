Рядом проходит автодорога Тверь — Тургиново, но место при этом очень тихое. До железнодорожного вокзала в Твери ходит рейсовый автобус. А из Твери до Москвы ходят комфортные и быстрые поезда «Ласточка-экспресс» и высокоскоростной «Сапсан».

Возведён первый микрорайон ЖК — это пятиэтажные дома, построенные с применением современных экологических и энергоэффективных материалов и технологий и в нестандартном архитектурном и дизайнерском стиле. Толщина наружных стен — 72.5 сантиметра, что обеспечивает тепло зимой и комфортную температуру летом. Двери и окна выполнены из массива дерева.