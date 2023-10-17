Новый жилой комплекс «Слободка Green» под Тверью — городской комфорт в гуще природы 17.10.2023 Реклама ООО «ЖСК СЛОБОДКА», ИНН 6949006832, erid:LatgC8c9Y

В 20 минутах езды от Твери возле села Тургиново, рядом с заповедником Завидово, возводится современный загородный малоэтажный жилой комплекс «Слободка Green» — с лесопарковой зоной и собственной агрофермой. Сейчас построены четыре дома, здесь продаются квартиры по цене от 2,1 миллиона рублей.

Жилой комплекс расположен на 35-м километре Тургиновского шоссе, на обособленной охраняемой территории. Это красивая и экологически чистая местность — идеальная для любителей загородной жизни, активного отдыха и свежего воздуха. Пространство, зонирование в ЖК жилых, транспортных, пешеходных, прогулочных и спортивных зон продумано до мелочей. «Слободка Green» ничем не отличается от городских жилых комплексов класса «комфорт плюс» — но здесь человек остаётся наедине с природой, рядом с национальным заповедником. В посёлке живут аисты, семейство давно гнездится на старой водонапорной башне. В этом году они вырастили трёх птенцов. Как известно, где гнездятся аисты, там хорошее и чистое место.

А ещё в ЖК есть собственное фермерское хозяйство — а значит, жители обеспечены экологически чистыми или, как сейчас говорят, крафтовыми сырами и молочной продукцией.

Рядом проходит автодорога Тверь — Тургиново, но место при этом очень тихое. До железнодорожного вокзала в Твери ходит рейсовый автобус. А из Твери до Москвы ходят комфортные и быстрые поезда «Ласточка-экспресс» и высокоскоростной «Сапсан».

Возведён первый микрорайон ЖК — это пятиэтажные дома, построенные с применением современных экологических и энергоэффективных материалов и технологий и в нестандартном архитектурном и дизайнерском стиле. Толщина наружных стен — 72.5 сантиметра, что обеспечивает тепло зимой и комфортную температуру летом. Двери и окна выполнены из массива дерева.

Сейчас предлагаются четыре планировки квартир. Два варианта однокомнатных — 36 и 42 квадратных метра по цене 60 тысяч рублей за квадратный метр, двухкомнатные 62 квадратных метра и трёхкомнатные 78 квадратов по 55 тысяч рублей за кв.м. Это цена без отделки помещения. В квартирах выполнена стяжка пола, сделаны межкомнатные перегородки, все инженерные коммуникации со счетчиками, установлена входные двери. Есть и квартиры с отделкой, причем в трех вариантах — эконом, стандарт и премиум.

Условия ипотечного кредитования выгодные. Семейная ипотека — 6% (максимальная сумма кредита 6 миллионов), ипотека с господдержкой — 8% (так же 6 миллионов), для работников IT-отрасли — 5% (18 миллионов).

Парковочное пространство на территории ЖК рассчитано так, что места для стоянки хватит всем жильцам. Новосёлам в подарок предоставляются кладовые в подвале. Это дополнительное пространство для хранения предметов, которые используются по случаю или по сезону, а в остальное время только занимают лишнее место в квартире. В подъездах на каждой лестничной клетке обустроена зона отдыха, где каждый может создать своё пространство.

Коммунальная инфраструктура обеспечена собственным водозабором с чистейшей водой, собственной котельной. На территории ЖК есть огромная отапливаемая лаунж-зона с панорамным остеклением и барбекю — она доступна всем жителям «Слободки Green».

Для любителей активного отдыха — катание на лошадях, охота, рыбалка. Или просто лесные прогулки за грибами — все рядом. В поселке есть современная детская площадка.

Школа и детский сад находятся в десяти минутах от ЖК, в селе Тургиново, к ним ходит школьный автобус. Это современный и технологичный образовательный комплекс в одном двухэтажном здании. В День знаний сюда приезжал президент России Владимир Путин и высоко оценил и сам комплекс, и его готовность к школьному году. Кабинеты в красивом здании оснащены современным оборудованием, открыта библиотека с IT-зоной, центр обучения первой медицинской помощи, художественные мастерские и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В здании есть всё необходимое и для дошкольников: спальни, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, санитарные комнаты, медицинский кабинет, комната психологической разгрузки, кабинеты психолога и логопеда.

Для жителей ЖК «Слободка Green» открытие школы и детского сада — прекрасная возможность обеспечить детям качественное образование рядом с домом. Также им доступны продуктовые магазины, аптека, больница, отделение Сбербанка, игровые и спортивные площадки. В дальнейшем планируется комплексная застройка территории.

ЖК «Слободка Green»: Тверская область, Калининский район, деревня Слободка

Телефон: 8-963-220-10-70

Почта: slobodkagreen.ru@gmail.com

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Метки:
жилищное строительство, загородная недвижимость, жилой комплекс
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