Новые юридические и технические услуги в Автосервисе СТО Зеленоград 13.01.2020 Автосервис СТО Зеленоград
Автосервис СТО Зеленоград давно работает в городе, но не останавливается в своем развитии. Вводятся новые услуги, обновляется оборудование для ремонта автомобилей. Даже если у вас серьезная поломка, и если машина в результате аварии выглядит так, что это почти кажется безнадежным для восстановления — попробуйте проконсультироваться там, мастера имеют большой опыт в реставрации (выполняются малярные работы, жестяные работы, стапельные работы). Предлагается гарантия на все виды работ.

Что еще нового?

  • Эвакуация и предоставление подменного автомобиля на время ремонта.
  • Юридическая помощь при ДТП и сопровождение.
  • Если потребуется — вам помогут с независимой экспертизой (для решения споров со страховой компанией)

И конечно же, выполняются нижеперечисленные виды работ:

  • Автомойка. Химчистка. Полировка.
  • 3D развал-схождение;
  • Ремонт любой сложности;
  • Все виды слесарных работ;
  • Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
  • Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
  • Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
  • Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
  • Заправка и ремонт кондиционеров;
  • Тестирование и чистка форсунок;
  • Ремонт квадроциклов и багги;
  • Антикоррозийное покрытие;
  • Шумоизоляция;
  • Вклейка стекол;
  • Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
  • Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;

На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм наших специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У Вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили! «СТО Зеленоград» к вашим услугам.

Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33

http://www.stozelenograd.ru/

+7(499)490-45-26

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