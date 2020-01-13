Автосервис СТО Зеленоград давно работает в городе, но не останавливается в своем развитии. Вводятся новые услуги, обновляется оборудование для ремонта автомобилей. Даже если у вас серьезная поломка, и если машина в результате аварии выглядит так, что это почти кажется безнадежным для восстановления — попробуйте проконсультироваться там, мастера имеют большой опыт в реставрации (выполняются малярные работы, жестяные работы, стапельные работы). Предлагается гарантия на все виды работ.
Что еще нового?
- Эвакуация и предоставление подменного автомобиля на время ремонта.
- Юридическая помощь при ДТП и сопровождение.
- Если потребуется — вам помогут с независимой экспертизой (для решения споров со страховой компанией)
И конечно же, выполняются нижеперечисленные виды работ:
- Автомойка. Химчистка. Полировка.
- 3D развал-схождение;
- Ремонт любой сложности;
- Все виды слесарных работ;
- Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
- Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
- Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
- Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
- Заправка и ремонт кондиционеров;
- Тестирование и чистка форсунок;
- Ремонт квадроциклов и багги;
- Антикоррозийное покрытие;
- Шумоизоляция;
- Вклейка стекол;
- Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
- Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;
На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм наших специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У Вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили! «СТО Зеленоград» к вашим услугам.
Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33
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