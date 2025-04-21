Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок 21.04.2025 Реклама ИП Никонов С.Н. ИНН 773512209332 erid:LatgC1cYP

Предполагаем, что в Зеленограде Типография «Никсон-Принт» первыми готова предложить такую услугу, как раскрой бумаги, картона, самоклеющейся пленки, ткани, кожи, вспененных материалов, пенокартон, пенопласта и т. д. В типографии появилось новое оборудование, для высокоточного раскроя рулонного и листового материала, позволяющее с точностью до миллиметра выкроить по необходимому вам шаблону деталь даже самой сложной конфигурации.

Услуга доступна и частным лицам, так как можно выкроить и одну штуку какой либо заготовки по вашему шаблону (выкройке), и компаниям — кому нужна например партия выкроенных или вырезанных деталей для своих нужд. Все подробности по указанным телефонам.

Так же типография «Никсон-Принт» предлагает услуги:

Изготовление подарочных коробок для любых праздников. Можно заказать любые размеры, индивидуальный дизайн, любой цвет или оклейка любой пленкой. Минимальный заказ на 500 рублей (это 1-2 коробки)
При больших тиражах — специальные цены. Уточняйте по телефону или запрос на эл. почту 9791814@mail.ru

  • Изготовление прототипов упаковки любых размеров на заказ, можно в единичных экземплярах.
  • Изготовление брендированных коробок под пивные бутылки от 0,33- 0,5 литра.

  • Изготовление индивидуальных коробок для пиццы — от 50 рублей за штуку.
  • Коробки для круглой и квадратной пиццы.

  • Изготовление уникальной брендированной подарочной и фирменной упаковки для торговли и на дни рождения, праздники, свадьбы и по любым другим поводам с фотопечатью, с тиснением.
  • Изготовление коробок-ложементов.

Новинка — бирдекели. В любых объемах, для пивбаров, баров и ресторанов. Любой дизайн, любые количества от 50 штук. Картон, микрогофрокартон и т. д.

Новая услуга — печать на хоккейных шайбах.

Новая услуга — печать на камне.

Новая услуга — печать на стекле. Изготовление именных часов.

Оформление витрин и вывесок: световые короба, инкрустация, контр-ажур, «неон», Отдельно стоящие буквы и т. д.

Сжатые сроки, отличные цены!

Печать на жалюзи и рольставни

Информационные стелы

Оригинальные Тейбл-терны для ресторанов и кафе

В типографии установлен УФ-планшетный плоттер:

  • Размер стола 3х2 метра
  • Печать на любых плоских материалах (ПВХ, пенокартон, оргстекло, композитные панели и т. д.)
  • Качество 1440 точек на дюйм

Типография «Никсон-Принт» это:

  • Широкоформатная печать
  • Интерьерная печать
  • Цифровая печать
  • Резка на плоттере
  • Брендирование
  • УФ печать на любых материалах
  • Фрезеровка
  • Новая услуга — оформление витрин и изготовление вывесок


Адрес: Зеленоград, проезд 687, строение 15 (центральное здание, вход с задней стороны относительно въезда на территорию, по центру здания).
Также возможна ежедневная доставка продукции в Москву заказчикам.
Телефоны: 8-901-519-18-14, 8-495-221-13-52
Электронная почта: 9791814@mail.ru

Метки:
типография, Nikson print
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