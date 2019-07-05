Сейчас фотоцентры далеко ушли вперед по набору и качеству услуг, от тех, что предлагали ранее просто фото ателье. Фактически они совмещают в себе и услуги типографий, и услуги по помощи в оформлении документов, и могут предложить множество других полезных возможностей, поскольку имеют в своем распоряжении современное оборудование по обработке цифрового материала.
В Зеленограде давно и успешно работает Цифровой центр Fotobit.Pro. Вполне заслуженно в 2018 году он получил сертификат от Яндекса, и высокую оценку от людей, воспользовавшихся его самыми разнообразными услугами. Особо можно отметить удобнейший график работы фото центра, вообще без выходных, а в будни с 9 утра, это редкость.
Разноообразные фото — на любые документы (готовность фото — 1 минута!), паспорта внутренние и заграничные, визы, водительские удостоверения, военные и студенческие билеты, охотничье билеты, фото для резюме и аккаунтов в соц сетях.
В центре знают все требования к таким фото, ошибок при изготовлении нет. И так же есть возможность сделать такие фото дистанционно при нехватке времени, и заменить там одежду например на форму, или придать фото официальный вид.
Новая услуга — помощь водителям в оформлении карты тахографа!
Ксерокопии и печать, брошюровка и ламинирование: очень актуально и для школьников и студентов, есть скидки при заказах на большие объемы. Действует гарантия самой низкой цены на ксерокопию и печать в Зеленограде. Сканирование, копирование, распечатывание производится с любого носителя. Используется бумага высочайшего качества IQ «Premium» плотностью 80 г/м; белизна CIE 172, которая произведена с использованием уникальной трехслойной технологии TRIOTEC.
Для ламинирования используются Ламинаторы Fellowes «Jupiter 2» и «Venus 2» которые готовы к работе уже через 60 секунд после включения. Механизм ClearPath точно направляет и обеспечивает плавное прохождение ламинируемого документа, тем самым препятствуя «зажевыванию документа». Скорость ламинирования 75 см в минуту позволит в кратчайшие сроки получить готовый документ, заламинированный с профессиональным уровнем качества. Имеются пленки всех толщин от 60 до 250 мкм.
Ламинирование — это отличный способ сохранить те бумажные документы, что используются часто и быстро теряют свой внешний презентабельный вид, и могут порваться. Посмотрите по этой ссылке — что можно и нужно ламинировать
Брошюровка — это отличный вариант оформления и хранения вашего диплома, курсовой, буклетов, прайсов и многих других документов.
Брошюровка — это переплет на пластиковую пружину. Сверху прозрачная пленка накладывается, снизу картонная подложка. Цвета пружин и подложек: красный, черный, белый, синий. Количество брошюруемых листов до 500. Брошюровка делается с помощью электрического брошюровщика и занимает не более 5 минут.
Так же доступна услуга «Твердый переплет» — тоже отличный способ сохранения нужных бумаг и оформления работ. Это и очень быстро, твердый переплет делается за 1 минуту. Раньше нужно было искать какую то типографию, и ждать несколько дней.
Вы получаете твердый переплет в доступных цветах: бордо, синий, можно сделать подписи — например «Выпускная квалификационная работа», можно сделать черный переплет без подписи. Количество сшиваемых листов до 300. Также есть возможность расшить заменить или добавить листы.
Реставрация фото и изготовление фото на памятник: вы можете помимо распечатки фото, заказать реставрацию старых фотографий, их восстановление, включая раскрашивание черно-белых, а так же обработать фото, например заменить фон, убрать красные глаза или добавить какой либо эффект.
Можно заказать фото на памятник — на металле, на керамике разных форм, фото для траурной церемонии.
Ну и конечно же — основное — печать фотографий и кстати — теперь услугу можно заказывать он-лайн.
Фотографии печатаются сразу, в вашем присутствии. Можно печатать фото с любых носителей, USB, телефонов, фотоаппаратов и дисков, через интернет и из социальных сетей, всех размеров и форматов.
Используется только качественная фото бумага, позволяющая получать красивый глубокий цвет, правильную его передачу с носителя и хорошую контрастность.
Что еще можно сделать в FOTOBIT.Pro? Посмотрите на сайте — и может быть вы придумаете для себя еще какой то вариант, или как подарок для близких и родных.
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Приходите: корпус 234, ТЦ Атак
http://zelenograd.fotobit.pro/
Звоните, задавайте вопросы: +7(926)377-33-00
profotobit@mail.ru
profotobit@gmail.com
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Понедельник-пятница 09:00-21:00
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