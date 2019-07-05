Сейчас фотоцентры далеко ушли вперед по набору и качеству услуг, от тех, что предлагали ранее просто фото ателье. Фактически они совмещают в себе и услуги типографий, и услуги по помощи в оформлении документов, и могут предложить множество других полезных возможностей, поскольку имеют в своем распоряжении современное оборудование по обработке цифрового материала.

В Зеленограде давно и успешно работает Цифровой центр Fotobit.Pro. Вполне заслуженно в 2018 году он получил сертификат от Яндекса, и высокую оценку от людей, воспользовавшихся его самыми разнообразными услугами. Особо можно отметить удобнейший график работы фото центра, вообще без выходных, а в будни с 9 утра, это редкость.