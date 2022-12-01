Новогодние каникулы с «РобоБИТ»: городской дневной лагерь «Новогодняя школа инженеров» 3 - 7 января Возраст от 7 до 14

«Новогодняя школа инженеров» — это уникальное новогоднее образовательное приключение в мире IT-сферы для детей 7-14 лет — рядом с домом. В течение 5 дней, с 3 по 7 января 2023 года, ребят ждут занятия по робототехнике, программированию и мастер-классы, а также море развлечений и новых впечатлений — посещение лазертага, квест-парка или кино, прогулки на свежем воздухе, увлекательные викторины, игры в настольные и развивающие игры.

Робототехника
Разработают и запрограммируют робота, который способен выполнять соревновательные задачи.

Программирование и создание игр
Создадут собственные увлекательные компьютерные игры, в которые можно поиграть друг с другом.

Программа мастер классов:

  • печать на 3D ручке
  • 3D моделирование объектов и сцен
  • создание видео-блога и работа со спец-эффектами.

Выбрав одно из этих направлений, ребенок получит новое полезное хобби, которое станет отличным подспорьем для его будущей профессии. И — точно пригодится в школе и в жизни!

На смене предусмотрено трехразовое питание: завтрак, горячий обед, полдник.

После занятий, во второй половине дня, детей ждет увлекательная программа:

  • Групповое посещение квест-парка
  • Групповое посещение лазертага или поход в кино
  • Мастер-классы по созданию игр, мультипликации, рисование 3D ручкой, созданию виде-блогов и построение 3D моделей
  • Настольные игры, викторины, прогулки и многое другое.

И это не просто городская школа!
На протяжении всех каникул укрепляем навыки soft skills, без которых уже сложно представить современного специалиста!

Адрес городского лагеря: корпус 1643, клуб «РобоБИТ»
Даты смены: с 3 по 7 января 2023 года
Время проведения смены: с 9:00 до 18:00
Рекомендуемый возраст: 7-14 лет.

Более подробную информацию по программе смены и стоимости вы можете найти на сайте робобит.рф.

Телефон: 8-925-151-69-68 (пн-вс, с 9:00 до 22:00).

Метки:
образование и обучение, детский лагерь, роботехника, технические навыки и программирование, Корпус 1643
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