Робототехника

Разработают и запрограммируют робота, который способен выполнять соревновательные задачи.



Программирование и создание игр

Создадут собственные увлекательные компьютерные игры, в которые можно поиграть друг с другом.



Программа мастер классов:

печать на 3D ручке

3D моделирование объектов и сцен

создание видео-блога и работа со спец-эффектами.

Выбрав одно из этих направлений, ребенок получит новое полезное хобби, которое станет отличным подспорьем для его будущей профессии. И — точно пригодится в школе и в жизни!

На смене предусмотрено трехразовое питание: завтрак, горячий обед, полдник.

После занятий, во второй половине дня, детей ждет увлекательная программа: