«Новогодняя школа инженеров» — это уникальное новогоднее образовательное приключение в мире IT-сферы для детей 7-14 лет — рядом с домом. В течение 5 дней, с 3 по 7 января 2023 года, ребят ждут занятия по робототехнике, программированию и мастер-классы, а также море развлечений и новых впечатлений — посещение лазертага, квест-парка или кино, прогулки на свежем воздухе, увлекательные викторины, игры в настольные и развивающие игры.
Робототехника
Разработают и запрограммируют робота, который способен выполнять соревновательные задачи.
Программирование и создание игр
Создадут собственные увлекательные компьютерные игры, в которые можно поиграть друг с другом.
Программа мастер классов:
- печать на 3D ручке
- 3D моделирование объектов и сцен
- создание видео-блога и работа со спец-эффектами.
Выбрав одно из этих направлений, ребенок получит новое полезное хобби, которое станет отличным подспорьем для его будущей профессии. И — точно пригодится в школе и в жизни!
На смене предусмотрено трехразовое питание: завтрак, горячий обед, полдник.
После занятий, во второй половине дня, детей ждет увлекательная программа:
- Групповое посещение квест-парка
- Групповое посещение лазертага или поход в кино
- Мастер-классы по созданию игр, мультипликации, рисование 3D ручкой, созданию виде-блогов и построение 3D моделей
- Настольные игры, викторины, прогулки и многое другое.
И это не просто городская школа!
На протяжении всех каникул укрепляем навыки soft skills, без которых уже сложно представить современного специалиста!
Адрес городского лагеря: корпус 1643, клуб «РобоБИТ»
Даты смены: с 3 по 7 января 2023 года
Время проведения смены: с 9:00 до 18:00
Рекомендуемый возраст: 7-14 лет.
Более подробную информацию по программе смены и стоимости вы можете найти на сайте робобит.рф.
Телефон: 8-925-151-69-68 (пн-вс, с 9:00 до 22:00).