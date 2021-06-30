Компания «ДачаЗел» строит новую выставочную площадку современных загородных домов, в КП «Алексеевские дачи» (деревня Алексеевское, Солнечногорский район). Открыта она полностью будет с августа. Такая площадка — это огромное подспорье тем, кто только намеревается построить свой дом, или уже находится в процессе стройки в сотрудничестве с компанией «Дачазел». Такая площадка говорит об открытости компании в плане коммуникации со своими заказчиками, доступны очень разные варианты, и показывает потенциальным клиентам хороший вкус дизайнеров компании в плане экстерьера домов, стиля, выбора современных материалов.
Будут представлены дома разной этажности с различными вариантами отделки.
Кому это удобно:
- Если вы клиент, кто заказал уже дом, но дом находится достаточно далеко, то вы, находясь практически рядом с Зеленоградом, можете посмотреть любой этап, или рассмотреть какой то узел, не выезжая на свой личный объект.
- Если вы потенциальный заказчик, то, записываясь например на несколько визитов, можно приезжать, посмотреть, походить и увидеть этапы строительства дома, в момент его возведения на площадке. И вы будете понимать, как это будет происходить с вашим домом.
Посещать площадку можно будет по предварительной записи по телефонам на сайте.
И о тестдрайве дома. Вот водители просят тестдрайв машины — это интересно. Но если сравнить время проводимое в машине, и время — проводимое в доме, то становится понятно — что тестировать дом — это важнее. Вы там будете жить, проводить время с семьей, растить детей. Все там же на площадке можно будет в уже готовом доме, спокойно в течении какого то времени походить внутри, осмотреться, посидеть, понять как вам в таких габаритах, нравится вам, вам комфортно, или хочется чего то другого в плане объема, цвета, света, как бы примерить себя к дому.
- Строительством домов и коттеджей из различных материалов (подберут оптимальное решение);
- Ремонтом и реконструкцией старых домов (работают только профессионалы);
- Возведением различных пристроек к домам;
- Строительством бассейнов.
«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграм @dachazel и facebook.com/stroymdoma. Подписывайтесь на аккаунт «ДачаЗел» в Instagram и смотрите отчеты, полезные фото и видео. Также смотрите канал «ДачаЗел» на Youtube и теперь в ТikTok
Приглашаем посетить новый офис продаж — для проведения консультаций. Прямо там, в офисе компании на стенах, на полу вы сможете увидеть стенды, примеры вариантов отделок, многослойную отделку стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы может быть даже и не знали.
График работы нового офиса в корпусе 2024:
Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной
Тел: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
Сайт: dachazel.ru