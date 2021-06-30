«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграм @dachazel и facebook.com/stroymdoma. Подписывайтесь на аккаунт «ДачаЗел» в Instagram и смотрите отчеты, полезные фото и видео. Также смотрите канал «ДачаЗел» на Youtube и теперь в ТikTok

Приглашаем посетить новый офис продаж — для проведения консультаций. Прямо там, в офисе компании на стенах, на полу вы сможете увидеть стенды, примеры вариантов отделок, многослойную отделку стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы может быть даже и не знали.