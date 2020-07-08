Новая фитоаптека «Русские Корни» открылась в 8 микрорайоне. Скидка 10% на весь ассортимент до 22 июля 08.07.2020 Фитоаптека «Русские корни»

8 июля в Зеленограде открылся магазин сети фитоаптек «Русские Корни» по адресу Зеленоград, корпус 834А.

Магазин расположен рядом со станцией Крюково, на Крюковской площади. Ориентиры Сбербанк и ВкусВилл. Он находится в цокольном этаже.

Телефон: +7-495-255-08-80
Магазин работает ежедневно с 10:00 до 21:00

Скидка 10% на весь ассортимент магазина «Русские Корни» только в Зеленограде с 8 по 22 июля, за исключением акционных товаров по штрихкоду на странице нового магазина на сайте.

Перейдите на нее, покажите штрихкод продавцу магазина для сканирования или продиктуйте номер штрихкода.

Сеть фитоаптек «Русские Корни» - это 37 магазинов в Москве и МО. В ассортименте компании — более 2000 лечебных сборов, трав и препаратов на их основе.

В магазинах продаются:

  • целебные травы, дикоросы и лекарственные сборы Алтая и Кавказа;
  • целебные грибы;
  • барсучий и медвежий жир;
  • мёд и продукты пчеловодства;
  • бальзамы, эфирные и растительные масла;
  • средства для похудения и потенции;
  • лечебные пластыри;
  • панты марала с Алтая;
  • натуральные косметические средства;
  • здоровое питание.

Приходите в фитоаптеку «Русские Корни» по адресу Зеленоград, корпус 834А. и покупайте со скидкой!

Помогите природе улучшить свое здоровье. Со скидкой, это выгодно!

Подробности об акции читайте на сайте компании фитоаптек «Русские корни»

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 8, аптека
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Суд обязал чиновников выдать активистам документы на комплекс по переработке отходов у Поварово. Выкладывать их в открытый доступ они не планируют Новости
Еще восемь «Ласточек-комфорт» поедут с 13 июля Новости
Задержан москвич, до смерти избивший таксиста в 5 микрорайоне. До этого он две недели был на свободе Новости
В столкновении мотоциклиста и скейтбордиста на тротуаре пострадали трое подростков. Одного из них эвакуировал медицинский вертолёт Новости
Поваленные деревья и помятые машины по всему городу: последствия грозы 7 июля Истории
На стадионе «Ангстрем» с 23 июля разрешили проводить футбольные матчи Новости
На перекрестках со светофорами уберут желтые полосы на «зебрах» Новости
«Ашан» дает скидки во всех магазинах сети: семь процентов для пенсионеров, многодетных, инвалидов и малоимущих Новости
Избитый в 5 микрорайоне таксист скончался в больнице Новости
Парковку на въезде в 6-й микрорайон решили запретить Новости
Возле отделов и зданий полиции решили запретить парковку Новости
Два зеленоградских фитнес-клуба не открылись после карантина Новости
На городском пляже у трех человек украли вещи и документы Новости
«Совет отцов» Зеленограда проверили опасные места в 17-м микрорайоне: стройка школы, торчащая арматура и открытые люки Новости
Аварию на дамбе городского пруда частично устранили Новости
В лесу Зеленограда нашли тело мужчины в крови Новости
Определены самые опасные места на зеленоградских дорогах. Что собираются делать для большей безопасности Новости
Возобновляется после карантина капитальный ремонт жилых домов. Часть работ перенесли на следующий год Новости
«Леруа Мерлен» эвакуировали из-за оставленной сумки Новости
Проект реконструкции торгового центра в 1 микрорайоне заморожен Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру