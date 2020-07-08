8 июля в Зеленограде открылся магазин сети фитоаптек «Русские Корни» по адресу Зеленоград, корпус 834А.
Магазин расположен рядом со станцией Крюково, на Крюковской площади. Ориентиры Сбербанк и ВкусВилл. Он находится в цокольном этаже.
Телефон: +7-495-255-08-80
Магазин работает ежедневно с 10:00 до 21:00
Скидка 10% на весь ассортимент магазина «Русские Корни» только в Зеленограде с 8 по 22 июля, за исключением акционных товаров по штрихкоду на странице нового магазина на сайте.
Перейдите на нее, покажите штрихкод продавцу магазина для сканирования или продиктуйте номер штрихкода.
Сеть фитоаптек «Русские Корни» - это 37 магазинов в Москве и МО. В ассортименте компании — более 2000 лечебных сборов, трав и препаратов на их основе.
В магазинах продаются:
- целебные травы, дикоросы и лекарственные сборы Алтая и Кавказа;
- целебные грибы;
- барсучий и медвежий жир;
- мёд и продукты пчеловодства;
- бальзамы, эфирные и растительные масла;
- средства для похудения и потенции;
- лечебные пластыри;
- панты марала с Алтая;
- натуральные косметические средства;
- здоровое питание.
Приходите в фитоаптеку «Русские Корни» по адресу Зеленоград, корпус 834А. и покупайте со скидкой!
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Подробности об акции читайте на сайте компании фитоаптек «Русские корни»