8 июля в Зеленограде открылся магазин сети фитоаптек «Русские Корни» по адресу Зеленоград, корпус 834А.

Магазин расположен рядом со станцией Крюково, на Крюковской площади. Ориентиры Сбербанк и ВкусВилл. Он находится в цокольном этаже.

Телефон: +7-495-255-08-80

Магазин работает ежедневно с 10:00 до 21:00

Скидка 10% на весь ассортимент магазина «Русские Корни» только в Зеленограде с 8 по 22 июля, за исключением акционных товаров по штрихкоду на странице нового магазина на сайте.

Перейдите на нее, покажите штрихкод продавцу магазина для сканирования или продиктуйте номер штрихкода.