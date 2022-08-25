Многие клиенты SURA SUSHI, у которых есть четвероногие друзья, понимают, с какой обидой в глазах смотрят питомцы на то, как они уплетают вкуснейшие SURA роллы.
Как же хочется поделиться, но ведь им такое нельзя…
Но SURA SUSHI и тут нашли выход!
Натуральный паштет собственного производства не оставит равнодушным даже самого искушённого хвостика.
Рис, лосось, морковка — ничего лишнего!
Заходи на сайт surasushi.ru в разделы «КотоПёс» и «Новинки» и бери перекус для своего маленького друга.
Искренне твои, SURA SUSHI
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