Многие клиенты SURA SUSHI, у которых есть четвероногие друзья, понимают, с какой обидой в глазах смотрят питомцы на то, как они уплетают вкуснейшие SURA роллы.

Как же хочется поделиться, но ведь им такое нельзя…

Но SURA SUSHI и тут нашли выход!