22 января был международный День попкорна! В честь этого сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» объявляет неделю попкорна — удвоенные бонусы на карту лояльности и розыгрыш 10 килограммов попкорна!



Для участия в акции:

покупайте попкорн в кассах кинотеатров с применением карты программы лояльности БОНУС с 22 по 28 января. Вам будут начислены удвоенные бонусы 10 килограммов попкорна будут разыграны среди всех, кто купил попкорн в кассе кинотеатра с 22 по 28 января с применением карты БОНУС.

Итоги будут опубликованы не позднее 31 января 2024 года на сайте kinoteatr.ru в разделе «Акции». С помощью генератора случайных чисел определят одного победителя.



Подробности акции: https://kinoteatr.ru/actions/popcorn/