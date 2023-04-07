Рецептура битумов разработана собственным научно-исследовательским центром «Газпром нефти». Формула многокомпонентного состава вяжущего учитывает климат регионов и высокий уровень интенсивности движения будущей автомагистрали. Поставки битумных материалов осуществляются автомобильным транспортом с производственных активов «Газпром нефти».

Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть-Битумные материалы»:

«Высокое качество наших битумных материалов позволяет широко использовать их при строительстве важнейших объектов транспортного комплекса страны. Одним из них является трасса М-12. Интенсивность движения на таких скоростных магистралях предъявляет повышенные требования к качеству и долговечности дорожных покрытий. В 2021 году для строительства первых участков трассы мы поставили 10 тыс. тонн вяжущих. В 2022 году мы увеличили в 10 раз отгрузку нашей высокотехнологичной продукции дорожно-строительным предприятиям, задействованным в этом проекте».