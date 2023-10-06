Открыт набор в Зеленоградское отделение МУППИ.

Ты стоишь перед выбором, возможно самым важным в своей жизни — кем стать? Какую специальность выбрать? Перед тобою много дорог, и мы искренне хотим, чтобы ты выбрал свою дорогу до конца, не зная разочарования и усталости.

Быть студентом Международного Университета Психолого-педагогических инноваций — не легко, но интересно, познавательно и престижно. Огромные возможности открываются перед тобой.