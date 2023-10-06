Открыт набор в Зеленоградское отделение МУППИ.
Ты стоишь перед выбором, возможно самым важным в своей жизни — кем стать? Какую специальность выбрать? Перед тобою много дорог, и мы искренне хотим, чтобы ты выбрал свою дорогу до конца, не зная разочарования и усталости.
Быть студентом Международного Университета Психолого-педагогических инноваций — не легко, но интересно, познавательно и престижно. Огромные возможности открываются перед тобой.
Идёт набор на:
- высшее образование (Бакалавриат, Специалитет, Магистратура)
- дополнительное профессиональное образование (Профессиональная переподготовка, Курсы повышения квалификации).
Как подать документы?
- лично прийти в приемную комиссию (корпус 438А, кабинет 220)
- почтой (любая почтовая служба, курьерские доставки)
- дистанционно (личный кабинет вуза).
Какие нужны документы для зачисления:
- заявление
- копия паспорта
- копия документа об образовании с приложением
- свидетельство о смене фамилии (имени, отчества), если документ об образовании выдан на другую фамилию (имя, отчество)
- 4 фото 3х4
- копия СНИЛС
- справка формы 086-у или копия медицинской книжки (для направлений: психолого-педагогическое, педагогическое, специально-дефектологическое и психология).
Все интересующие вопросы ты можешь уточнить по номеру телефона 8-919-724-31-30
Часы работы для звонков и посещения: с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.
Адрес: Зеленоград, корпус 438А, кабинет 220.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Против отключения «мигающего зеленого» сигнала светофора высказалось большинство читателей «Зеленоград.ру». Но в ЦОДД уже заметили улучшения Новости
«У нас ребенок поймет, ради чего учится». За счет чего курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Profteens гарантируют результат Реклама
Как убрать автохлам с городских парковок и почему правила борьбы с ним не работают в Зеленограде Истории
Путешествие во времени с интерактивными программами от ретро-проекта «Funvintage» — 7 и 14 октября в КЦ «Доброволец» Афиша
Вакансии салона «Персона-Зеленопарк» — требуются парикмахер-стилист и мастер ногтевого сервиса Реклама
Набор детей 2015-2016 г/р для занятий баскетболом — в новый спортивный баскетбольный клуб на Озёрной аллее Реклама
Вторая «Пятерочка» в одном доме открылась в Зеленограде. Между входами в старый и новый магазин всего сорок метров Новости
Музыкальный спектакль «Русалочка» театра им. С. Мишулина — 8 октября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Компания «Резонит» приглашает сотрудников на предприятия в Зеленограде (Алабушево) и п. Зубово (г.о. Клин) Реклама
Птенца черного лебедя, запутавшегося языком в рыболовной леске, спасли на пруду Быково болото Новости
Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей от 7 лет на курсы академического рисунка, живописи и многослойной акварели Реклама
О сроках постройки сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами чиновники говорят туманно, но «с осторожным оптимизмом». Возможно, в следующем году этот самый «сложный сложный объект» закончат Новости
Вакансия упаковщика на складе (сборка подарочных наборов) — до 4000 в день, возможна подработка Реклама