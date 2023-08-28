Почему именно Starset?

Потому что это современная школа по технологии Ezzy learning, которая использует самые передовые методики и профессиональное оборудование, чтобы подарить вам неповторимый музыкальный опыт.

Квалифицированные педагоги помогут раскрыть ваш потенциал и достичь целей в кратчайшие сроки.



Многие из учеников школы уже стали участниками концертов, фестивалей и записали свои собственные треки. Поверьте в ваш потенциал и вы тоже сможете достичь великих результатов.



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Позвольте музыкальной школе Starset стать вашим партнером в пути к музыкальному совершенству.

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Адрес: корпус 2005

Телефон/What'sApp/Телеграм: 8-999-967-65-34

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