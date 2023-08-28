Дорогие Зеленоградцы, музыкальная школа-студия Starset приглашает вас на первый пробный урок бесплатно, чтобы вы могли оценить все преимущества обучения музыке. В Starset есть огромный выбор направлений: вокал, гитара, электрогитара, фортепиано, скрипка и даже саунд продакшн.
Почему именно Starset?
Потому что это современная школа по технологии Ezzy learning, которая использует самые передовые методики и профессиональное оборудование, чтобы подарить вам неповторимый музыкальный опыт.
Квалифицированные педагоги помогут раскрыть ваш потенциал и достичь целей в кратчайшие сроки.
Многие из учеников школы уже стали участниками концертов, фестивалей и записали свои собственные треки. Поверьте в ваш потенциал и вы тоже сможете достичь великих результатов.
Не упустите возможность получить первый пробный урок бесплатно!
Позвольте музыкальной школе Starset стать вашим партнером в пути к музыкальному совершенству.
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Адрес: корпус 2005
Телефон/What'sApp/Телеграм: 8-999-967-65-34