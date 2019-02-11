Самая известная история любви, написанная Шекспиром, имеет огромное количество воплощений в разных жанрах искусства: живописные полотна, спектакли, кино, опера, балет.
24 февраля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет музыкально-литературная композиция «Ромео и Джульетта». Вы погрузитесь в атмосферу самой известной истории о любви из трагедии У. Шекспира, а музыка С.С. Прокофьева не сможет никого оставить равнодушным!
Музыку С.С. Прокофьева вы услышите в исполнении великолепных профессионалов и мастеров своего дела — Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества (художественный руководитель — Иван Рудин).
Художественное слово — Павел Стукалов.
Дирижер проекта — Азим Каримов.
Азим Каримов родился в 1991 году в г. Пярну, Эстония.
В 2018 окончил Московскую Государственную Консерваторию имени П.И. Чайковского по специальности оперно-симфоничекое дирижирование в классе профессора Г. Н. Рождественского.
Принимал участие в мастер-классах таких выдающихся музыкантов, как Владимир Юровский, Василий Петренко, Василий Синайский, Говард Гриффитс, Аким Голуб и др. Активный участник Образовательной программы Дягилевского фестиваля и мастер-класса Теодора Курентзиса в 2016 и 2017 годах. Также на Дягилевском фестивале 2017 года принимал участие и в качестве дирижера-постановщика проекта #брэдбериопера (опера «Фрукты с самого дна вазы», композитор А. Бесогонов, мировая премьера), который был тепло принят музыкальными критиками и вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».
В мае 2018 года Азим Каримов был назначен художественным руководителем и дирижёром 26-ого Международного Музыкального Фестиваля в Киото, Япония.
Основатель и художественный руководитель камерного оркестра «Entre Nous» (2009-2012, 2017 — по настоящее время). За время существования коллектив участвовал во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, обладатель Гран-При и золотой медали на Международном конкурсе «Young Prague International music festival» (2011, Прага).
Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.
Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем оркестра был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя оркестр значительно расширил репертуар, начал сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными музыкантами, молодыми дирижерами и солистами, стал постоянным участником популярных телепроектов.
Среди ключевых событий текущего и предыдущего сезонов стало участие в открытии парка «Зарядье» и абонемент оркестра в концертном зале «Зарядье», выступление в Концертном зале П.И. Чайковского, участие в международных фестивалях, гастроли, выступление в последнем концертном туре оперной дивы Монсеррат Кабалье в Государственном кремлевском дворце и многое др.
В репертуар оркестра входят как шедевры российской и зарубежной музыки, так и произведения современных композиторов. Музыкальные критики высоко оценивают искусство оркестра, культуру, стилевую чуткость, отличные ансамблевые качества, художественные достоинства интерпретаций. С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы концертов с юными солистами в различных залах Москвы, Московской области и других регионов России, участники — победители и лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных состязаний.
Оркестр успешно представлял российское исполнительское искусство на гастролях в Италии, Испании, Германии, Болгарии, Турции, Китае, Корее, с успехом гастролирует по России. В сентябре 2018 года, в рамках региональной программы XVIII международного музыкального фестиваля ArsLonga, коллектив выступил в гг. Севастополь и Симферополь, под управлением немецкого дирижера Юстуса Франтца.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В феврале и всегда!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.