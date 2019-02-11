24 февраля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет музыкально-литературная композиция «Ромео и Джульетта». Вы погрузитесь в атмосферу самой известной истории о любви из трагедии У. Шекспира, а музыка С.С. Прокофьева не сможет никого оставить равнодушным!

Музыку С.С. Прокофьева вы услышите в исполнении великолепных профессионалов и мастеров своего дела — Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества (художественный руководитель — Иван Рудин).

Художественное слово — Павел Стукалов.