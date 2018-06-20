Скоро отгремят выпускные балы в школах, и перед тысячами выпускников встанет выбор, который определит их жизненный путь на долгие годы вперед — какой вуз выбрать для поступления. Зеленоградцы, наверняка, в качестве будущей альма-матер рассматривают Национальный исследовательский университет «МИЭТ».
Если у вас сданы ЕГЭ по русскому языку, математике, а также по одному из следующих предметов: физика, химия, обществознание, английский язык, литература, то вы имеете все шансы поступить в МИЭТ как на технические, так и на гуманитарные направления подготовки. Абитуриенты, окончившие в 2018 году колледжи, школы за рубежом, а также иностранные граждане и некоторые другие категории выпускников, могут поступить в МИЭТ, пройдя экзаменационные испытания прямо в вузе.
Шанс поступить в вуз имеют все, кто перешагнет установленное МИЭТом минимальное количество баллов. Для участия в конкурсе потребуется получить по каждому предмету больше чем 33-45 баллов (в зависимости от предмета).
А теперь оцените шанс на поступление в МИЭТ, сложив свои баллы ЕГЭ. Проходные баллы становятся известны только после окончания приема, но можно сравнить свою сумму с проходными баллами предыдущих лет. Так в 2017 году на разных направлениях подготовки в МИЭТе проходные баллы составили от 260 до 161.
Кстати, если вы участвовали в олимпиадах и конференциях, которые проводил МИЭТ, завоевали там призовые места, а также имеете различные индивидуальные достижения, то к общей сумме при поступлении вы сможете добавить до 10 дополнительных конкурсных баллов. Особые льготы при поступлении получат победители всероссийских олимпиад. Если вы входите в льготную категорию граждан, то ваши шансы на поступление на бюджет также весьма велики.
Обратите внимание, что в этом году абитуриенты, поступившие в МИЭТ с суммой баллов ЕГЭ по трем предметам выше 250, в первом семестре получат стипендию в размере 75000 руб.
В дальнейшем студенты, демонстрирующие успехи в учебе, науке, спорте и общественной деятельности, могут претендовать на повышенную академическую стипендию.
Если вы набрали по всем предметам баллы выше минимальных, но все же для поступления на бюджетные места их не хватило, вы сможете выбрать обучение с оплатой из собственных средств. Помимо платного обучения на очной (дневной) форме, традиционно популярна у зеленоградцев и очно-заочная (вечерняя) контрактная подготовка по направлению «Менеджмент».
Также университет предлагает заочное (дистанционное) обучение по двум направлениям бакалавриата: «Программная инженерия», «Прикладная информатика» и направлению «Менеджмент» в магистратуре.
Выпускники бакалавриата и специалитета могут продолжить образование по программам магистратуры.
Напоминаем, что пройти обучение на военной кафедре студенты МИЭТа могут как в бакалавриате, так и позже, поступив в магистратуру.
Уверены, у вас есть все шансы поступить в МИЭТ! Главное, не забудьте, начиная с 20-го июня, подать документы в университет!
Подробности о вступительной кампании в МИЭТ читайте на сайте вуза для поступающих.
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