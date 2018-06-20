Шанс поступить в вуз имеют все, кто перешагнет установленное МИЭТом минимальное количество баллов. Для участия в конкурсе потребуется получить по каждому предмету больше чем 33-45 баллов (в зависимости от предмета).

А теперь оцените шанс на поступление в МИЭТ, сложив свои баллы ЕГЭ. Проходные баллы становятся известны только после окончания приема, но можно сравнить свою сумму с проходными баллами предыдущих лет. Так в 2017 году на разных направлениях подготовки в МИЭТе проходные баллы составили от 260 до 161.

Кстати, если вы участвовали в олимпиадах и конференциях, которые проводил МИЭТ, завоевали там призовые места, а также имеете различные индивидуальные достижения, то к общей сумме при поступлении вы сможете добавить до 10 дополнительных конкурсных баллов. Особые льготы при поступлении получат победители всероссийских олимпиад. Если вы входите в льготную категорию граждан, то ваши шансы на поступление на бюджет также весьма велики.