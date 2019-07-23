Лазерная эпиляция — это метод радикального удаления волос, с разрушением волосяных фолликулов при помощи лазерного излучения.
Современные требования к эпиляции высоки — многим хочется избавится от нежелательных волос быстро, безболезненно, а главное — навсегда. На сегодняшний день этим требованиям соответствует лазерная эпиляция, выполняемая с применением неодимового FT-лазера производства компании Fotona Technology.
При использовании большинства систем для лазерной эпиляции получение эффекта обеспечивается нагреванием стержня волоса, за счет поглощения светового излучения пигментами, содержащимися в нём.
FT-лазер действует иначе, его свет поглощается активно делящимися клетками волосяной луковицы и разрушает их. Также воздействие оказывается на кровеносный капилляр, обеспечивающий её питание.
Особенности FT-лазерной эпиляции
- Проникновение света на глубину до 8 миллиметров под кожу, обеспечивает уничтожение даже глубоко расположенных волосяных фолликулов;
- Световой поток, генерируемый FT-лазером, беспрепятственно приникает сквозь поверхностные слои кожи, не повреждая её;
- Эпиляция неодимовым лазером одинаково эффективна на коже любого цвета (при любом ее фототипе), даже на очень загорелой;
- Стержень волоса нагревается минимально, термического повреждения окружающих тканей не происходит. Поэтому FT-эпиляция проходит практически безболезненно.
Лазерная эпиляция может уничтожать только фолликулы, находящиеся в активной стадии. Поэтому после однократного воздействия полной эпиляции не происходит. Требуется повторное её проведение, чтобы оказывать действие на те из них, которые во время предыдущей процедуры находились в «спящем» состоянии.
1. После первой процедуры будет удалено около 30% всех волос, то есть все, находящиеся в фазе роста в момент эпиляции.
2. После 2-5 — их количество уменьшится на 50-60%.
3. После 6-8 — будет удалено 95% темных и до 80% светлых или седых волос.
4. Интервалы между сеансами FT-эпиляции во время курса составляют около 1 месяца.
Мы не проводим лазерную эпиляцию лицам младше 18 лет, беременным и кормящим, при проявлениях каких-либо кожных заболеваний в области предполагаемого воздействия, при приеме некоторых лекарственных препаратов.
Несколько фактов
- FT- эпиляцию лучше делать до процесса загара, во избежание белых пятен на коже;
- В солнечное время года в течение трех недель после лазерной эпиляции следует пользоваться солнцезащитными средствами и не посещать солярий;
- Седые и светлые волосы удаляются сложней, чем темные.
(Все индивидуально, поэтому перед процедурой нужно проконсультироваться со специалистом).
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