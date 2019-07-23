Особенности FT-лазерной эпиляции

Проникновение света на глубину до 8 миллиметров под кожу, обеспечивает уничтожение даже глубоко расположенных волосяных фолликулов;

Световой поток, генерируемый FT-лазером, беспрепятственно приникает сквозь поверхностные слои кожи, не повреждая её;

Эпиляция неодимовым лазером одинаково эффективна на коже любого цвета (при любом ее фототипе), даже на очень загорелой;

Стержень волоса нагревается минимально, термического повреждения окружающих тканей не происходит. Поэтому FT-эпиляция проходит практически безболезненно.

Лазерная эпиляция может уничтожать только фолликулы, находящиеся в активной стадии. Поэтому после однократного воздействия полной эпиляции не происходит. Требуется повторное её проведение, чтобы оказывать действие на те из них, которые во время предыдущей процедуры находились в «спящем» состоянии.

1. После первой процедуры будет удалено около 30% всех волос, то есть все, находящиеся в фазе роста в момент эпиляции.

2. После 2-5 — их количество уменьшится на 50-60%.

3. После 6-8 — будет удалено 95% темных и до 80% светлых или седых волос.

4. Интервалы между сеансами FT-эпиляции во время курса составляют около 1 месяца.

Мы не проводим лазерную эпиляцию лицам младше 18 лет, беременным и кормящим, при проявлениях каких-либо кожных заболеваний в области предполагаемого воздействия, при приеме некоторых лекарственных препаратов.