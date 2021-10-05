Международная школа современных технологий для детей Kiberone завершает набор. Последние места в команду Стива Джобса 05.10.2021 Реклама

Международная школа современных технологий для детей Kiberone завершает свой набор. Осталось всего 10 мест для поступления в Kiberшколу нового IT-поколения.

Успейте записать ребенка по телефону: 8-936-936-77-78

Kiberone — первая международная кибершкола для нового IT-поколения программирования и цифрового творчества. Школа открыта в 20 странах мира и в более 150 городах.

Новый продукт на рынке детского образования, качественно превосходящий имеющиеся аналоги по эффективности освоения материала. Основная задача Кибершколы заменить бесполезное времяпрепровождение ребенка в гаджетах на полезное.

Руководители школы сообщают, что Kiberone это учебное заведение, квалифицированное Microsoft, признано ООН и Юнеско лучшим проектом в сфере цифрового образования для детей.

Международная школа современных технологий для детей Kiberone

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, этаж 2, кабинет 203а
Телефон: 8-936-936-77-78
Сайт: zelenograd.kiber-one.com
Вконтакте: vk.com/zelenograd_kiber_one
Инстаграм: @zelenograd.kiber.one

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Метки:
дети, дополнительное образование, микрорайон 16, компьютерные курсы, Kiberone
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