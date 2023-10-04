Международная школа программирования и математики «Алгоритмика» с 1 по 31 октября дарит 90-минутный пробный урок. Рассказываем о школе «Алгоритмика» подробнее.
Чем будет заниматься ребенок в школе «Алгоритмика»
- Изучит основы программирования и компьютерной грамотности.
- Прокачает творческое мышление.
- Начнет создавать сайты, мультфильмы, игры, программы.
- Научится работать в команде и презентовать свои проекты.
Почему именно «Алгоритмика»?
- Удобная платформа 24/7.
- Курсы составляет команда профессиональных методистов.
- Мотивация на учебу.
- Современная подача материала в группе и индивидуально.
- Развитие навыков презентации от идеи до публичного выступления.
- Занятия в классах или онлайн.
- Каникулярные активности.
Пробный урок
Укажите промокод «октябрь», заполняя эту форму и получите в подарок 90-минутный пробный урок.
Количество мест ограничено.
Знания в области программирования помогают детям стать успешными в будущем.
Телефон и вотсап: 8-958-111-05-49
Сайт, Вконтакте, Инстаграм*
Площадки:
- Пл. Юности, 2, строение 1
- Детский клуб «Буракова», 17-й микрорайон, Георгиевский пр-т, 33к6
- Васильевский лицей, дер. Голубое, Тверецкий проезд, строение 23.
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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