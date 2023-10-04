Международная школа «Алгоритмика» дарит пробный урок — с 1 по 31 октября 04.10.2023 Реклама ИП Граф О.В, ИНН 290213627705, erid:LatgBb4Z6

Международная школа программирования и математики «Алгоритмика» с 1 по 31 октября дарит 90-минутный пробный урок. Рассказываем о школе «Алгоритмика» подробнее.

Чем будет заниматься ребенок в школе «Алгоритмика»

  • Изучит основы программирования и компьютерной грамотности.
  • Прокачает творческое мышление.
  • Начнет создавать сайты, мультфильмы, игры, программы.
  • Научится работать в команде и презентовать свои проекты.

Почему именно «Алгоритмика»?

  • Удобная платформа 24/7.
  • Курсы составляет команда профессиональных методистов.
  • Мотивация на учебу.
  • Современная подача материала в группе и индивидуально.
  • Развитие навыков презентации от идеи до публичного выступления.
  • Занятия в классах или онлайн.
  • Каникулярные активности.

Пробный урок

Укажите промокод «октябрь», заполняя эту форму и получите в подарок 90-минутный пробный урок.
Количество мест ограничено.

Знания в области программирования помогают детям стать успешными в будущем.

Телефон и вотсап: 8-958-111-05-49
Сайт, Вконтакте, Инстаграм*

Площадки:

  • Пл. Юности, 2, строение 1
  • Детский клуб «Буракова», 17-й микрорайон, Георгиевский пр-т, 33к6
  • Васильевский лицей, дер. Голубое, Тверецкий проезд, строение 23.

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
курсы и репетиторы по математике, роботехника, технические навыки и программирование, Алгоритмика
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Как убрать автохлам с городских парковок и почему правила борьбы с ним не работают в Зеленограде Истории
Путешествие во времени с интерактивными программами от ретро-проекта «Funvintage» — 7 и 14 октября в КЦ «Доброволец» Афиша
Освещение начали делать на платной дороге М-11 между Зеленоградом и Шереметьево Новости
Парк развлечений «Лунный кот» — план развлекательных мероприятий на октябрь Афиша
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает 15 октября Новости
Вакансии АО «НТЦ ЭЛИНС» — приглашаются работники на производство радиоэлектроники Реклама
Небольшой торговый центр построят на улице 1 Мая Новости
Вакансии салона «Персона-Зеленопарк» — требуются парикмахер-стилист и мастер ногтевого сервиса Реклама
Отопление в Москве начнут включать уже 3 октября — раньше, чем положено по правилам Новости
Лекция «Мифы о мозге» антрополога Станислава Дробышевского — 14 октября в ДК «МИЭТ» Афиша
Разобрались, какой из двух московских музеев транспорта огородил площадку в Зеленограде для своей техники Новости
Спектакль «Старик Хоттабыч» — 21 октября в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Зеленоградец Олег Солдатов стал чемпионом Москвы по дартсу Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание игры Roblox» — 7 октября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
У светофоров убрали «зеленую мигающую» фазу, чтобы водители не пытались проскочить на неё. Сами водители жалуются, что теперь приходится резко тормозить Новости
Набор детей 2015-2016 г/р для занятий баскетболом — в новый спортивный баскетбольный клуб на Озёрной аллее Реклама
Вторая «Пятерочка» в одном доме открылась в Зеленограде. Между входами в старый и новый магазин всего сорок метров Новости
Музыкальный спектакль «Русалочка» театра им. С. Мишулина — 8 октября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Новые возможности избавиться от старых вещей появились в Зеленограде — через постаматы в «Пятёрочках» и «Перекрестках» и в обувном магазине Ralf Ringer Новости
Компания «Резонит» приглашает сотрудников на предприятия в Зеленограде (Алабушево) и п. Зубово (г.о. Клин) Реклама
Птенца черного лебедя, запутавшегося языком в рыболовной леске, спасли на пруду Быково болото Новости
Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей от 7 лет на курсы академического рисунка, живописи и многослойной акварели Реклама
Дачный автобус 403 перестал останавливаться в Зеленограде. Потому что теперь он ездит по правилам, а раньше нарушал Новости
Школа плавания «Swim Shot» для всей семьи! Открыт набор в бассейн в 18-м микрорайоне Реклама
О сроках постройки сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами чиновники говорят туманно, но «с осторожным оптимизмом». Возможно, в следующем году этот самый «сложный сложный объект» закончат Новости
Вакансия упаковщика на складе (сборка подарочных наборов) — до 4000 в день, возможна подработка Реклама
Штрафовать за дневной шум от ремонта будет не полиция, а ОАТИ. Вот только им сложно дозвониться Новости
Концерт Дианы Анкудиновой — 20 октября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Ещё один областной автобусный маршрут попытались отменить после запуска МЦД. А потом пришлось отменять отмену Новости
Межвузовский спортивный турнир «Кубок университетов 2023» на кубок «СпецДорПроект» — с 30 сентября по 1 октября Афиша
Особо охраняемые природные территории Зеленограда передали префектуре. Это может сделать лесопарки более удобными для людей Новости
Новое кафе «Золотой век» возле станции Крюково: уютно, вкусно, недорого Реклама
Вместо причала лодочной станции на Школьном озере сделают мостки для рыбаков Новости
Роботехника с пяти лет — реальность! Идет набор в школу роботехники и программирования «Роббо Клуб» Реклама
Собянин переназначил зеленоградское начальство — префекта и его заместителей — на следующие пять лет Новости
Концерт группы «Северный флот» — 4 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
© 1997–2023 Зеленоград.ру