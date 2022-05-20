В «Мяу Флауэрс» часто спрашивают, почему такая скидка на цветочки, как это возможно. Ответ здесь простой, во-первых, работа с постоянным поставщиком цветов из Голландии дает возможность приобрести их без дополнительных накруток со стороны посредников. Во-вторых, интернет-магазин цветов не несет многих расходов обычного магазина. И в-третьих, многие цветы в пик своего сезона снижаются в стоимости.



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