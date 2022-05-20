Мега-акция на цветы в «Мяу Флауэрс»! Скидки до 50%, доставка по Зеленограду, Андреевке и Голубому 20.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Такого в «Мяу Флауэрс» еще не случалось. Акция на потрясающие цветочки: разноцветные герберы, любимую кустовую хризантему, очаровательные ирисы, трепетные ромашки, нежные тюльпанчики и многое другое. Тюльпаны, ирисы, герберы и многое другое со скидкой до 50%! Бесплатная доставка по Зеленограду, Андреевке и Голубому — при заказе от 2500 рублей.

Цветы потрясающего качества из Голландии и России. Акция действует, пока цветочки есть в наличии, спешите, количество ограничено. Заказать цветы можно здесь.

К каждому заказу прилагается фирменная открыточка и инструкция по уходу за цветами в стильном конверте.

В «Мяу Флауэрс» часто спрашивают, почему такая скидка на цветочки, как это возможно. Ответ здесь простой, во-первых, работа с постоянным поставщиком цветов из Голландии дает возможность приобрести их без дополнительных накруток со стороны посредников. Во-вторых, интернет-магазин цветов не несет многих расходов обычного магазина. И в-третьих, многие цветы в пик своего сезона снижаются в стоимости.

Девиз в «Мяу»: Стильно. Качественно. Вовремя. Спешите и вы оценить этот современный интернет-магазин цветов. Загляните к ним на сайт, вас там очень ждут.

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доставка, цветы
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