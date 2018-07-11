Медицинский центр «ДЕТСТВО Плюс» приглашает на работу ассистента стоматолога.
Задачи:
- Прием пациентов;
- Работа с врачом в «4 руки»;
- Подготовка кабинета к приему;
- Обеспечение санэпидрежима;
- Ведение медицинской документации.
Требования:
- Среднее медицинское образование (сестринское дело) с действующими сертификатами;
- Наличие медицинской книжки;
- Опыт работы приветствуется;
- Ответственность, аккуратность, пунктуальность;
- Гражданство РФ.
Условия:
- График работы: сменный;
- Конкурентная заработная плата;
- Возможность дополнительного заработка;
- Работа с передовым стоматологическим оборудованием и отличной командой профессионалов.
Присылайте резюме по электронной почте info@med-det.ru или звоните 8(499)502-50-05, 8(495)220-73-26.
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