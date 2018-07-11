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Медицинский центр «ДЕТСТВО Плюс» приглашает на работу ассистента стоматолога 11.07.2018 Медицинский центр «ДЕТСТВО Плюс» Реклама

Медицинский центр «ДЕТСТВО Плюс» приглашает на работу ассистента стоматолога.

Задачи:

  • Прием пациентов;
  • Работа с врачом в «4 руки»;
  • Подготовка кабинета к приему;
  • Обеспечение санэпидрежима;
  • Ведение медицинской документации.

Требования:

  • Среднее медицинское образование (сестринское дело) с действующими сертификатами;
  • Наличие медицинской книжки;
  • Опыт работы приветствуется;
  • Ответственность, аккуратность, пунктуальность;
  • Гражданство РФ.

Условия:

  • График работы: сменный;
  • Конкурентная заработная плата;
  • Возможность дополнительного заработка;
  • Работа с передовым стоматологическим оборудованием и отличной командой профессионалов.

Присылайте резюме по электронной почте info@med-det.ru или звоните 8(499)502-50-05, 8(495)220-73-26.

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