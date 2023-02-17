Мастер-классы и лекции киношколы Action! в Зеленограде — расписание на февраль и март 17.02.2023 Реклама

  • 9 февраля — встреча в формате «вопрос-ответ» с режиссером Русланом Паушу — подробнее.
  • 25 февраля — мастер-класс «Импровизация» — подробнее.
  • 4 марта — мастер-класс «Стендап» — подробнее.
  • 12 марта — лекция «Хорошее русское кино. Современные российские режиссеры» — подробнее.


Предзапись на мастер-классы для сценаристов, режиссеров и другие направления: на сайте.

Список мероприятий будет пополняться — следите за новостями в группе Вконтакте, подписывайтесь.

Адрес киношколы: Савёлкинский проезд, 4, 22 этаж, 2214.
Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
образование и обучение, киношкола action!, дом 4
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