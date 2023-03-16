В меню: хинкали, хачапури, пироги, чахохбили, чашушули, закуски, напитки!



Вам останется только дождаться курьера или же прийти за самовывозом.



Бесплатная доставка при заказе от суммы в течение 90 минут!

Удобная оплата прямо в приложении, а также: скидки, акции, специальные предложения

Самовывоз: корпус 829

Сайт — mamoy-klyanus.ru

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