Приходите на праздничное открытие магазина 14 августа в 10:00, вас ждут скидки и подарки. А впереди — ещё целая неделя скидок в честь такого события.

Магазин «Подружки-рукодельницы»:

Зеленоград, корпус 250.

Магазин работает без выходных с 10:00 до 20:00.

Тел. 8-903-720-60-55

Инстаграм @craftfriends.zel

Вконтакте vk.com/businka_k_businke