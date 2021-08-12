Магазин «Подружки-рукодельницы» открывается 14 августа в корпусе 250. Новый магазин стал лучше прежнего — в нем стало больше места, а значит — больше товаров для самых разных хобби и рукоделий. Если вы вяжете, шьёте, создаёте украшения или игрушки, увлекаетесь скрапбукингом, декупажем, бисероплетением или ещё каким-то творчеством — то в обновленных «Подружках-ркуодельницах» вы обязательно найдёте чем себя порадовать.
Приходите на праздничное открытие магазина 14 августа в 10:00, вас ждут скидки и подарки. А впереди — ещё целая неделя скидок в честь такого события.
Магазин «Подружки-рукодельницы»:
Зеленоград, корпус 250.
Магазин работает без выходных с 10:00 до 20:00.
Тел. 8-903-720-60-55
Инстаграм @craftfriends.zel
Вконтакте vk.com/businka_k_businke