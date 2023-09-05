Магазин для художников «Много Солнца» предлагает товары для творчества и хобби 05.09.2023 Реклама ИП Назаров П.В., ИНН 772470655443, erid:LatgBrouN

Магазин-салон товаров для творчества «Много солнца» работает в 18-м микрорайоне. Здесь представлены качественные разнообразные материалы, инструменты и аксессуары для художников, дизайнеров и людей, увлеченных творчеством.

Здесь вы найдёте краски, карандаши, инструменты для живописи (кисти, мастихины, палитры и прочее), бумагу для акварели и пастели, скетчбуки, мольберты, холсты больших и малых размеров, скульптурный пластилин, каллиграфические перья, тушь, сумки для художников, гипсовые фигуры и прочее.

Представлены качественные российские марки — «Невская палитра», «Мастер-класс», «Белые ночи», «Гамма», «Палаццо», «Гознак», «Рублефф», ТК «Художник».

Также в магазине можно купить материалы, инструменты и аксессуары для различных творческих увлечений и хобби: мыловарения, декупажа, скрапбукинга, моделирования, флористики.

Магазин является партнером художественной школы №9, ученики закупают здесь всё нужное для занятий. В магазине досконально знают, какими инструментами и материалам работают и ученики худшколы, и, например, студенты факультета дизайна МИЭТа.

Скидки:

  • ученикам художественных школ и студентам вузов делают хорошие скидки
  • также, скидки предоставляются ученикам школы «Долголетие».

Эксклюзив:

в магазине продаются отличные удобные сумки для художников. В отличие от китайских, эти сумки-рюкзаки сделаны из хорошего материала. В них помещается всё нужное — краски, пеналы, планшеты, различные материалы и инструменты. Есть отделение для треноги и даже подвеска для складного стульчика. Особенно хороши такие сумки для пленэров.

Адрес: Зеленоград, корпус 1802. Это жилой дом, вход в магазин находится в непосредственной близости с художественной школой. Рядом автобусные остановки «Корпус 1538» (на улице Каменка) и «Районный суд» (на Панфиловском проспекте). Рядом с магазином есть парковка.

Можно выбрать товар на сайте магазина.

Метки:
товары для творчества, Много солнца
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