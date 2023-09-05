Также в магазине можно купить материалы, инструменты и аксессуары для различных творческих увлечений и хобби: мыловарения, декупажа, скрапбукинга, моделирования, флористики.

Магазин является партнером художественной школы №9, ученики закупают здесь всё нужное для занятий. В магазине досконально знают, какими инструментами и материалам работают и ученики худшколы, и, например, студенты факультета дизайна МИЭТа.

Скидки:

ученикам художественных школ и студентам вузов делают хорошие скидки

также, скидки предоставляются ученикам школы «Долголетие».

Эксклюзив:

в магазине продаются отличные удобные сумки для художников. В отличие от китайских, эти сумки-рюкзаки сделаны из хорошего материала. В них помещается всё нужное — краски, пеналы, планшеты, различные материалы и инструменты. Есть отделение для треноги и даже подвеска для складного стульчика. Особенно хороши такие сумки для пленэров.