Важная новость для тех, кто хочет похудеть, избавиться от целлюлита, улучшить тонус кожи или убрать отёчность. Студия коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» в корпусе 159 предлагает LPG-массаж на сертифицированном оборудовании. Вас ждут квалифицированный персонал, соблюдение протокола процедуры и скидки на бьюти-процедуры.