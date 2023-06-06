LPG-массаж в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» — не упустите скидки на бьюти-процедуры 06.06.2023 Реклама

Важная новость для тех, кто хочет похудеть, избавиться от целлюлита, улучшить тонус кожи или убрать отёчность. Студия коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» в корпусе 159 предлагает LPG-массаж на сертифицированном оборудовании. Вас ждут квалифицированный персонал, соблюдение протокола процедуры и скидки на бьюти-процедуры.

  • Отечность и тяжесть в ногах?
  • Спорт и диеты не дают нужных результатов, а ненавистная «апельсиновая корка» не становится меньше?
  • Вы похудели, и кожа стала дряблой, потеряла тонус?
  • Вам нравится своя фигура, но желаете отдохнуть, сходить на массаж и поднять настроение?

Приходите на аппаратный LPG-массаж в студию «Elite / Gloss Laser».

С помощью LPG-массажа на оригинальном французском аппарате можно достичь невероятных результатов:

  • убрать лишние сантиметры
  • избавиться от целлюлита
  • повысить эластичность и упругость кожи
  • снизить отечность
  • разогнать застойные процессы
  • профилактировать варикозное расширение вен.

А также — прессотерапия, кавитация, миостимуляция, РФ-лифтинг, бразильская попка, эндосфера для выравнивая рельефа кожи и улучшения тонуса.

Скидки на бьюти-процедуры

Пробный сеанс массажа 30 минут — 900 рублей (вместо 1800 рублей)

10 процедур — 12000 рублей +костюм в подарок.

Вы хотите кого-то порадовать и подарить сертификат на бьюти-процедуры? Не упустите скидки.

Онлайн-запись

Телефон: 8-985-090-73-73

Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 159.

Метки:
красота и уход, массаж
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LPG-массаж в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» — не упустите скидки на бьюти-процедуры Реклама
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