Важная новость для тех, кто хочет похудеть, избавиться от целлюлита, улучшить тонус кожи или убрать отёчность. Студия коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» в корпусе 159 предлагает LPG-массаж на сертифицированном оборудовании. Вас ждут квалифицированный персонал, соблюдение протокола процедуры и скидки на бьюти-процедуры.
- Отечность и тяжесть в ногах?
- Спорт и диеты не дают нужных результатов, а ненавистная «апельсиновая корка» не становится меньше?
- Вы похудели, и кожа стала дряблой, потеряла тонус?
- Вам нравится своя фигура, но желаете отдохнуть, сходить на массаж и поднять настроение?
Приходите на аппаратный LPG-массаж в студию «Elite / Gloss Laser».
С помощью LPG-массажа на оригинальном французском аппарате можно достичь невероятных результатов:
- убрать лишние сантиметры
- избавиться от целлюлита
- повысить эластичность и упругость кожи
- снизить отечность
- разогнать застойные процессы
- профилактировать варикозное расширение вен.
А также — прессотерапия, кавитация, миостимуляция, РФ-лифтинг, бразильская попка, эндосфера для выравнивая рельефа кожи и улучшения тонуса.
Пробный сеанс массажа 30 минут — 900 рублей (вместо 1800 рублей)
10 процедур — 12000 рублей +костюм в подарок.
Вы хотите кого-то порадовать и подарить сертификат на бьюти-процедуры? Не упустите скидки.
Телефон: 8-985-090-73-73
Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 159.