Клиника MG ESTHETIC переехала в новое, просторное помещение на Георгиевском проспекте. Теперь косметический сервис с премиальным уровнем обслуживания находится в шаговой доступности. Рассказываем об услугах клиники.
Когда-то, чтобы сделать лазерную эпиляцию и получить гладкую кожу, жительницам Зеленограда приходилось ездить в Москву. Каждый раз это занимало, как минимум, час в одну сторону. И ещё час — обратно.
Мария, владелица MG ESTHETIC, решила положить конец этим мучениям — и открыла три года назад первую клинику лазерной эпиляции в нашем городе. И сейчас они в новом пространстве.
Все услуги клиники — лицензированные.
Аппараты — только с регистрационных удостоверением.
Каждый мастер имеет медицинское образование.
MG ESTHETIC собрал все лучшее:
- Александритовый и диодный лазер для гладкой и нежной кожи.
- Эндосфера для огненных объемов и борьбы со вчерашними печеньками.
- Эстетическая косметология — секретное оружие тех, кому всегда 18.
- Топовая космецевтика.