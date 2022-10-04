Лицензированная клиника MG ESTHETIC — лазерная эпиляция, эстетическая косметология, эндосфера-терапия 04.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Клиника MG ESTHETIC переехала в новое, просторное помещение на Георгиевском проспекте. Теперь косметический сервис с премиальным уровнем обслуживания находится в шаговой доступности. Рассказываем об услугах клиники.

Когда-то, чтобы сделать лазерную эпиляцию и получить гладкую кожу, жительницам Зеленограда приходилось ездить в Москву. Каждый раз это занимало, как минимум, час в одну сторону. И ещё час — обратно.

Мария, владелица MG ESTHETIC, решила положить конец этим мучениям — и открыла три года назад первую клинику лазерной эпиляции в нашем городе. И сейчас они в новом пространстве.

Все услуги клиники — лицензированные.
Аппараты — только с регистрационных удостоверением.
Каждый мастер имеет медицинское образование.

MG ESTHETIC собрал все лучшее:

  • Александритовый и диодный лазер для гладкой и нежной кожи.
  • Эндосфера для огненных объемов и борьбы со вчерашними печеньками.
  • Эстетическая косметология — секретное оружие тех, кому всегда 18.
  • Топовая космецевтика.

Приходи в гости.

Адрес: Георгиевский проспект, 33 к6.
Подписывайся на аккаунты в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм*, чтобы первой узнавать о новых предложениях и скидках.

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

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салон красоты
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