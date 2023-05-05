Лето с BeanClub — это новые знакомства, интересные яркие дни без гаджетов, полезные знания и навыки. Ребят ждут пять тематических смен, игры и творчество, прогулки и интеллектуальные занятия. Лагерь расположен в Лугинино.
В программе клуба
- почти целый день на воздухе прогулки и игры
- творческие и интеллектуальные игры и занятия
- мастер-классы
- профессиональные вожатые
- трёхразовое сбалансированное питание
- море впечатлений, друзей и знакомств.
Смены по три недели, в рабочие дни: пн-пт с 8.30 до 18.30.
В лагере будет весело, ярко, интересно, познавательно и безопасно.
Команда активных вожатых и профессиональных педагогов не позволит провести ребёнку лето наедине с гаджетами, ведь в BeanClub запланировали много интересных событий и мероприятий.
Тематические смены
Каждая смена — новый сюжет, главную роль в котором играют дети.
- 1 смена: с 29.05 по 16.06 — Мечтай и воплощай
- 2 смена: с 19.06 по 07.07 — Блоггеры и соцсети
- 3 смена: с 10.07 по 28.07 — Искусство и кино
- 4 смена: с 31.07 по 18.08 — Вкусно и полезно
- 5 смена: с 21 августа по 31 августа (9 дней) — Всего понемногу.
Стоимость посещения клуба:
- 1 смена = 3 недели = 15 рабочих дней — 30 000 рублей
- абонемент на любые 10 дней в течении смены — 22 500 рублей.
Адрес: Лугинино, кдз «Середниково парк», ул. Полевая, 2
Телефон: 8-926-523-96-00
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