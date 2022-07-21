Выгодное предложение по кредитованию от партнеров — от 9% — позволит вам не откладывать покупку в долгий ящик, а строительная компания «ДачаЗел» готова выполнить все работы, начиная с возведения фундамента до ввода дома в эксплуатацию.

Строительство домов производится как по каркасной технологии, так и из газобетонных блоков. Дома предназначены как для сезонного, так и для круглогодичного проживания.

Дома различных размеров и этажности — общей площадью от 75 кв. м на участках от 600 кв. м стоимостью от 4,5 млн рублей. Более подробно ознакомится с проектами можно по ссылкам:

Если у вас уже есть земельный участок, специалисты компании помогут вам подобрать индивидуальный проект и технологию строительства вашего будущего дома.