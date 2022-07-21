СК «ДачаЗел» представляет вниманию зеленоградцев новый продукт — это земельные участки с современными домами и коммуникациями.
Этот вариант наилучшим образом подойдет для тех, кто хочет жить в своем доме, но нет желания заниматься подбором участков и вникать во все тонкости строительного процесса.
«ДачаЗел» предлагает на выгодных условиях приобрести уже готовый дом в одном из поселков в непосредственной близости от Зеленограда.
Также можно выбрать любой понравившийся проект дома и построить его на еще свободных участках.
Выгодное предложение по кредитованию от партнеров — от 9% — позволит вам не откладывать покупку в долгий ящик, а строительная компания «ДачаЗел» готова выполнить все работы, начиная с возведения фундамента до ввода дома в эксплуатацию.
Строительство домов производится как по каркасной технологии, так и из газобетонных блоков. Дома предназначены как для сезонного, так и для круглогодичного проживания.
Дома различных размеров и этажности — общей площадью от 75 кв. м на участках от 600 кв. м стоимостью от 4,5 млн рублей. Более подробно ознакомится с проектами можно по ссылкам:
Если у вас уже есть земельный участок, специалисты компании помогут вам подобрать индивидуальный проект и технологию строительства вашего будущего дома.
«ДачаЗел» приглашает всех посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, для оценки качества используемых материалов и проведения работ.
Приезжайте в офис продаж в Зеленограде:
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