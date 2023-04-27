Летний городской лагерь «Kinder Холл» — идёт запись на июль и август 27.04.2023 Реклама

Городской лагерь «Kinder Холл» в районе МЖК приглашает школьников 7-13 лет. Детей ждут тематические развлекательные программы, пикники, настольные игры, спортивные развлечения и соревнования, а также творческие, кулинарные и танцевальные мастер-классы. Приятный бонус — праздничный ужин и торжественное закрытие смены! Открыта запись на июль и август.

Городской лагерь «Kinder Холл» находится в районе МЖК с прекрасной примыкающей территорией для прогулок, спортивных и творческих мероприятий.

Даты и тематики смен 2023

  • Июль (3.07-27.07) — «Галактика. Космические приключения».

    Создадим свою планету, придумаем правила и законы, заселим ее удивительными обитателями и наполним чудесами, проявим свои самые креативные способности! Это будет наш особенный, яркий мир, где нет места негативу. Отчетом в этой смене у каждого отряда будет трейлер фантастического фильма и концерт для родителей.

  • Август (31.07-25.08) — «Вперед-назад в будущее».

    Говорят, времена не выбирают… а мы будем выбирать! Точнее, тянуть жребий, какому отряду в какое время предстоит погрузиться: доисторические времена, древний мир, эпоха возрождения, наше время, а возможно, будущее… Мы обязательно снимем фильм о каждом временном промежутке, устроим квест по поиску сокровищ, создадим музей экспонатов своего времени и подготовим ярмарочный день и концертный номер «своего времени» для родителей.

Режим работы лагеря:

  • с 8:30 до 18:00 по будням
  • младший 6 отряд — с 9:00 до 18:00.

Возраст детей:

  • от 7 до 13 лет
  • младший 6 отряд — от 5 до 7 лет.

Открыта запись на июль и август.
При раннем бронировании (за 30 дней до смены) действует скидка.

Стоимость: от 2250 рублей за день пребывания.

Место занятий: МЖК, корпус 533
Телефон/WhatsApp: 8-929-525-77-33, все подробности по записи и бронированию места вам расскажут администраторы.

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Метки:
летний отдых, Kinder Холл
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