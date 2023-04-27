Открыта запись на июль и август.

При раннем бронировании (за 30 дней до смены) действует скидка.

Стоимость: от 2250 рублей за день пребывания.

Место занятий: МЖК, корпус 533

Телефон/WhatsApp: 8-929-525-77-33, все подробности по записи и бронированию места вам расскажут администраторы.

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