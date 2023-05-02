Центр Компьютерного Обучения и Дополнительного Образования — Центр Немцовой (ЦКО и ДО) приглашает школьников 2-10 классов в летнюю компьютерную Школу 2023. Будет познавательно, интересно, весело!
Смены: по 10 дней (будни), полный день с обедом и полдником.
Возраст: 2-10 классы.
Исходный уровень знаний: любой. Уровень сложности IT-проекта определяется с учетом возраста и знаний школьника.
Место: Зеленоград, Савёлкинский пр., д. 4, Бизнес-Центр, 8 этаж.
Что я узнаю и чему научусь?
- Создам браузерную игру. Стартап и IT-бизнес с «нуля» — получу первый опыт. От бизнес-плана до разработки IT-проекта, публикации его на своем сайте и продвижения в Интернете
- Познакомлюсь с 3D-моделированием
- Получу представление о нейронных сетях и их работе
- Получу базовые навыки работы с ОС Windows и Linux
- Поучаствую в летнем хакатоне и аукционе проектов в игровой валюте.
Автор самого перспективного проекта получит ПРИЗ!
С какими IT-направлениями я познакомлюсь?
- Программирование
- Веб-технологии
- Компьютерная графика
- Системное администрирование.
- Киберспорт
- Спортивные игры
- Прогулки
- Фотосессии
- и многое другое!
Будет интересно и школьникам младших классов, и старшеклассникам!
Успей записаться!
Телефоны: 8-499-653-80-20, 8-915-221-43-43
Адрес: Зеленоград, Савёлкинский пр., д. 4, Бизнес-Центр, 8 этаж