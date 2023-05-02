Летние IT-смены с ЦКО и ДО школьникам 2-10 классов — лето с интересом и пользой! 02.05.2023 Реклама

Центр Компьютерного Обучения и Дополнительного Образования — Центр Немцовой (ЦКО и ДО) приглашает школьников 2-10 классов в летнюю компьютерную Школу 2023. Будет познавательно, интересно, весело!

Смены: по 10 дней (будни), полный день с обедом и полдником.
Возраст: 2-10 классы.
Исходный уровень знаний: любой. Уровень сложности IT-проекта определяется с учетом возраста и знаний школьника.
Место: Зеленоград, Савёлкинский пр., д. 4, Бизнес-Центр, 8 этаж.

Образовательная программа

Что я узнаю и чему научусь?

  • Создам браузерную игру. Стартап и IT-бизнес с «нуля» — получу первый опыт. От бизнес-плана до разработки IT-проекта, публикации его на своем сайте и продвижения в Интернете
  • Познакомлюсь с 3D-моделированием
  • Получу представление о нейронных сетях и их работе
  • Получу базовые навыки работы с ОС Windows и Linux
  • Поучаствую в летнем хакатоне и аукционе проектов в игровой валюте.

Автор самого перспективного проекта получит ПРИЗ!


С какими IT-направлениями я познакомлюсь?

  • Программирование
  • Веб-технологии
  • Компьютерная графика
  • Системное администрирование.

Развлекательная программа

  • Киберспорт
  • Спортивные игры
  • Прогулки
  • Фотосессии
  • и многое другое!

Будет интересно и школьникам младших классов, и старшеклассникам!

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Успей записаться!

Телефоны: 8-499-653-80-20, 8-915-221-43-43
Адрес: Зеленоград, Савёлкинский пр., д. 4, Бизнес-Центр, 8 этаж

www.cko-do.ru

Метки:
образование и обучение, летний отдых, роботехника, технические навыки и программирование, Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования Немцовой
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