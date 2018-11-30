Зеленоград появился в 1958 году, а уже через год открылось кафе «Диалог». Оно снабжало город и ближайшие окрестности качественной продукцией. В трехэтажном здании было производство и выпускалась абсолютно разная пищевая продукция от кулинарии до кондитерских изделий.

В последние годы кафе переживало и темные времена, которые подпортили репутацию заведения. Но сегодня бригада профессиональных поваров вместе командой грамотных управленцев решили вернуть былую славу этому заведению.