Легандарное кафе «Диалог» возобновляет работу. Оно появилось одновременно с Зеленоградом! 30.11.2018 ZELENOGRAD.RU Реклама

Зеленоград появился в 1958 году, а уже через год открылось кафе «Диалог». Оно снабжало город и ближайшие окрестности качественной продукцией. В трехэтажном здании было производство и выпускалась абсолютно разная пищевая продукция от кулинарии до кондитерских изделий.

В последние годы кафе переживало и темные времена, которые подпортили репутацию заведения. Но сегодня бригада профессиональных поваров вместе командой грамотных управленцев решили вернуть былую славу этому заведению.

Повара «Диалога» — коренные зеленоградцы — предлагают

  • Качественную столовую для завтраков и обедов
  • Традиционную русскую кухню
  • Деловые обеды от 200 рублей
  • Каждый день разное меню
  • Скидка в пятницу 50% после 14:30
  • Обслуживание мероприятий до 100 человек: поминальные обеды (от 800 рублей), свадьбы (от 1600), банкеты (от 1500), корпоративы (от 1500), дни рождения (от 1500), тематические вечера (от 1500).

Также открыта запись на новогодние вечеринки и корпоративы.

Кафе «Диалог»

  • Проспект генерала Алексеева, дом 6, этаж 2
  • или 1-ый Западный проезд, д. 1, стр. 1. 2 этаж (старый адрес)
  • ВКонтакт
  • Инстаграм

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