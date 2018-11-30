Зеленоград появился в 1958 году, а уже через год открылось кафе «Диалог». Оно снабжало город и ближайшие окрестности качественной продукцией. В трехэтажном здании было производство и выпускалась абсолютно разная пищевая продукция от кулинарии до кондитерских изделий.
В последние годы кафе переживало и темные времена, которые подпортили репутацию заведения. Но сегодня бригада профессиональных поваров вместе командой грамотных управленцев решили вернуть былую славу этому заведению.
Повара «Диалога» — коренные зеленоградцы — предлагают
- Качественную столовую для завтраков и обедов
- Традиционную русскую кухню
- Деловые обеды от 200 рублей
- Каждый день разное меню
- Скидка в пятницу 50% после 14:30
- Обслуживание мероприятий до 100 человек: поминальные обеды (от 800 рублей), свадьбы (от 1600), банкеты (от 1500), корпоративы (от 1500), дни рождения (от 1500), тематические вечера (от 1500).
Также открыта запись на новогодние вечеринки и корпоративы.
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