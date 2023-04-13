Геннадий Наседкин
Доктор медицинских наук. Автор трёх патентов и книг, в том числе «Лечебное дыхание и лечебное питание». Основатель Проекта «Идеальное здоровье».
Эксперт-гастроэнтеролог на 1 канале.
Если у вас вдруг:
- участился пульс
- бессонница
- проблемы с кожей
- болит голова
- набор веса
- задыхаешься
- раздражаешься
Значит живёшь в стрессе! И пора включить скрытые силы организма.
В Зеленограде открыта «Академия здоровья», где Геннадий Наседкин обучает контролировать стресс через дыхание, питание, медитацию и движения.
Эти простые навыки:
- не требуют лекарств
- сразу дают результат
- остаются с вами на всю жизнь.
Бесплатное ознакомительное занятие
Геннадий Наседкин приглашает вас на бесплатное ознакомительное занятие по лечебному дыханию в «Академию здоровья».Занятие проводит сертифицированный инструктор по предварительной записи.
Место встречи — клиника «Эстеди» в 15-м микрорайоне.
Адрес: корпус 1515
Телефон колл-центра «Академии здоровья»: 8-924-206-16-50
Сайт доктора Наседкина.
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