Лазерное оборудование — уже давно необходимость для серьезных косметологических клиник. Оно помогает решить множество эстетических проблем кожи без ущерба здоровью, без повреждений и долгого реабилитационного периода.
Harmony XL PRO — это продвинутый аппарат в сфере лазерной косметологии, способный решить целый комплекс проблем. Одно из главных преимуществ аппарата — возможность проводить процедуры на любом типе и участке кожи. Важно отметить, что применение аппарата не имеет ограничений по возрасту.
Аппарат применяется для:
- ремоделирования кожи,
- лифтинга,
- устранения сосудистых повреждений,
- гиперпигментации,
- улучшения тона и текстуры кожи,
- лечения акне (псориаза и других кожных заболеваний.
AFT Acne — беспрецедентная инновация, которая стала настоящим прорывом в косметологии. Лечение акне широкополосным светом голубого спектра позволяет воздействовать на причину появления сыпи. Впечатляющий 100% результат.
В итоге:
- количество высыпаний значительно уменьшается;
- исчезают застойные пятна;
- устраняется пост-акне рубчики;
- нормализуется выработка кожного сала
Единственная универсальная технология для устранения любых видов сосудистых патологий. Удаление сосудов на аппарате Harmony XL Pro — самый простой и безболезненный способ устранить сосудистые звездочки и телеангиэктазии.
Процедура незаменима, если у вас:
Сосудистые сеточки и звездочки на лице и теле.
Телеангиэктазии
Купероз, розацеа
Расширенные сосуды
Механизм действия:
- Лазерный луч воздействует сосуды.
- Под воздействием тепла сосуды «запаиваются»
- Патологическая ветка сосуда исчезает.
Революционная методика AFT-омоложения™ совершает то, что не под силу обычным процедурам фотоомоложения. Технология дает сразу 6 эффектов омоложения: устраняет пигментацию, сеточку мелких морщинок, дарит гладкость, сужает поры, осветляет и подтягивает.
Преимущества aft-омоложения™ лица в GEN87
безболезненно
быстро
исключен риск ожогов
без реабилитации.
Безопасно.
Сразу вернуться к привычному стилю жизни.
Результаты:
Кожа становится упругой
Пигментация исчезает
Кожа осветляется
Улучшается микроциркуляция и цвет лица
исчезают мелкие морщины
сужаются поры
Адрес: Зеленоград, корпус 1515
Запись по телефонам: 8-916-009-62-22, 8-499-116-70-71, 8-495-101-18-23, 8-495-131-51-50
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