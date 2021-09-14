Лазерное решение эстетических проблем — с 17 по 24 сентября в семейной клинике «Эстеди» 14.09.2021 Реклама

Лазерное оборудование — уже давно необходимость для серьезных косметологических клиник. Оно помогает решить множество эстетических проблем кожи без ущерба здоровью, без повреждений и долгого реабилитационного периода.

Harmony XL PRO — это продвинутый аппарат в сфере лазерной косметологии, способный решить целый комплекс проблем. Одно из главных преимуществ аппарата — возможность проводить процедуры на любом типе и участке кожи. Важно отметить, что применение аппарата не имеет ограничений по возрасту.

Аппарат применяется для:

  • ремоделирования кожи,
  • лифтинга,
  • устранения сосудистых повреждений,
  • гиперпигментации,
  • улучшения тона и текстуры кожи,
  • лечения акне (псориаза и других кожных заболеваний.

Лечение акне

AFT Acne — беспрецедентная инновация, которая стала настоящим прорывом в косметологии. Лечение акне широкополосным светом голубого спектра позволяет воздействовать на причину появления сыпи. Впечатляющий 100% результат.

В итоге:

  • количество высыпаний значительно уменьшается;
  • исчезают застойные пятна;
  • устраняется пост-акне рубчики;
  • нормализуется выработка кожного сала

Удаление сосудов

Единственная универсальная технология для устранения любых видов сосудистых патологий. Удаление сосудов на аппарате Harmony XL Pro — самый простой и безболезненный способ устранить сосудистые звездочки и телеангиэктазии.

Процедура незаменима, если у вас:

  • Сосудистые сеточки и звездочки на лице и теле.

  • Телеангиэктазии

  • Купероз, розацеа

  • Расширенные сосуды

Механизм действия:

  • Лазерный луч воздействует сосуды.
  • Под воздействием тепла сосуды «запаиваются»
  • Патологическая ветка сосуда исчезает.

AFT-омоложение Harmony XL

Революционная методика AFT-омоложения™ совершает то, что не под силу обычным процедурам фотоомоложения. Технология дает сразу 6 эффектов омоложения: устраняет пигментацию, сеточку мелких морщинок, дарит гладкость, сужает поры, осветляет и подтягивает.

Преимущества aft-омоложения лица в GEN87

  • безболезненно

  • быстро

  • исключен риск ожогов

  • без реабилитации.

  • Безопасно.

  • Сразу вернуться к привычному стилю жизни.

Результаты:

  • Кожа становится упругой

  • Пигментация исчезает

  • Кожа осветляется

  • Улучшается микроциркуляция и цвет лица

  • исчезают мелкие морщины

  • сужаются поры

Cемейная клиника «Эстеди»

Адрес: Зеленоград, корпус 1515
Запись по телефонам: 8-916-009-62-22, 8-499-116-70-71, 8-495-101-18-23, 8-495-131-51-50
Сайт: estedi.ru
Вконтакте: vk.com/estedi
Фейсбук: facebook.com/KlinikaEstedi
Инстаграм: @klinika_estedi_zelenograd

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