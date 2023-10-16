Быстрая, безопасная и безболезненная операция, позволяющая в буквальном смысле прозреть, избавляет от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Чтобы сделать лазерную коррекцию зрения, зеленоградцы ездили в Москву, причём ещё надо было ждать очереди. Теперь такие операции проводят в центре офтальмологии «Прозрение», расположенном в корпусе 847. Быстро и на высоком уровне.
Само название клиники символизирует возрождение зрения, ясного и чёткого видения мира. После лазерной коррекции можно забыть об очках и контактных линзах — они больше не понадобятся. Возвращается ясное видение, человек видит всё до мелочей, можно заниматься спортом, читать и так далее — словом, жить нормальной жизнью.
С помощью лазера можно скорректировать близорукость в среднем от -0,25 до -12,0D, дальнозоркость до +6,0D, астигматизм до ± 4,0D. В каждом случае врач работает с пациентом индивидуально, учитывая главным образом толщину роговицы. Коррекция делается только взрослым, от 18 лет.
Операция занимает 10-15 минут, из них само лазерное воздействие длится секунд 30. Процедура безболезненна, проводится под местной капельной анестезией. Суть операции — воздействие лазером на роговицу глаза. За счёт испарения микронных слоёв тканей роговицы лазер с высокой точностью моделирует форму роговицы таким образом, что лучи начинают фокусироваться точно на сетчатке.
Специально готовиться к операции не нужно. Сначала, разумеется, надо пройти осмотр у офтальмолога — это комплексная диагностика, где проверят остроту зрения, измерят толщину роговицы, оценят её состояние, обследуют внутриглазные структуры. По результатам обследования врач определит, есть ли противопоказания (как у любой операции, они есть — но их немного) и какая методика коррекции будет оптимальной. Кроме того, надо сдать несколько анализов. В «Прозрении» это делают быстро, между осмотром врача и операцией в среднем проходит неделя.
Зрение улучшается сразу после операции. К этому новому счастливому состоянию надо привыкнуть, есть небольшой восстановительный период — 3-5 дней. А окончательно зрение стабилизируется в среднем через месяц. Пациента наблюдают в клинике после операции в течение месяца, а при необходимости и больше.
Осложнения во время лазерной коррекции зрения минимальны, говорит офтальмохирург, главный врач центра «Прозрение» Андрей Тибилов. Этот метод восстановления зрения применяется уже больше тридцати лет, доказана его эффективность и безопасность, накоплен большой опыт наблюдений за пациентами, Результат операции, как правило, сохраняется навсегда и уж точно на долгие годы.
В центре «Прозрение» работают врачи высокой квалификации и с огромным опытом работы. На счету каждого — несколько тысяч операций в области микрохирургии глаза. В октябре этого года в клинике установлен новейший немецкий эксимерный лазер SCHWIND AMARIS. Всё это гарантирует высокое качество лечения.
В клинике «Прозрение» также занимаются консервативным и хирургическим лечением глаукомы, лечением катаракты (заменой хрусталика), лазерным удалением новообразований век, хирургическим лечением патологии слёзных путей, исправлением заворота и выворота век, проводят различные диагностические исследования.
Для улучшения зрения есть отличное предложение — ночные жесткие контактные линзы (ортокератологические). Не стоит пугаться слова «жесткие», такие линзы делают из современных, газопроницаемых материалов. Жесткие линзы надеваются перед сном, за ночь они меняют форму роговицы на заранее рассчитанную величину, утром снимаются и в течение дня зрение остается высоким. Уже не придется носить мягкие линзы или очки — и это очень удобно. Ночные линзы показаны людям с близорукостью, даже высокой степени, и астигматизмом. Использование линз разрешено детям с 6 лет и взрослым. Методом выбора коррекции зрения они будут прежде всего для людей, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом. Всероссийское общество офтальмологов рекомендует ночные линзы детям для лечения близорукости, так как они не только улучшают зрение, но тормозят прогрессирование болезни.
Попасть на приём к хорошему офтальмологу (как и к любому узкому специалисту) в государственных медицинских учреждениях — всегда проблема. Это долгое ожидание сначала собственно приёма, затем очередь на обследования, потом ожидание очереди на плановую операцию, долгие поездки. А зрение при этом ухудшается. Появление два года назад в Зеленограде клиники «Прозрение» стало настоящим выходом из этой ситуации — не нужно ждать и терпеть. Подтверждение тому — масса хороших отзывов побывавших в клинике зеленоградцев (и не только их — приезжают и из области). Кстати, цены на услуги в «Прозрении» умеренные и в целом ниже, чем в московских офтальмологических клиниках.
Центр офтальмологии «Прозрение»: Зеленоград, корпус 847. Вход со стороны дороги — Старокрюковского проезда, у клиники отдельное крыльцо с большой вывеской.
Время работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00, воскресенье — выходной.
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