В клинике «Прозрение» также занимаются консервативным и хирургическим лечением глаукомы, лечением катаракты (заменой хрусталика), лазерным удалением новообразований век, хирургическим лечением патологии слёзных путей, исправлением заворота и выворота век, проводят различные диагностические исследования.



Для улучшения зрения есть отличное предложение — ночные жесткие контактные линзы (ортокератологические). Не стоит пугаться слова «жесткие», такие линзы делают из современных, газопроницаемых материалов. Жесткие линзы надеваются перед сном, за ночь они меняют форму роговицы на заранее рассчитанную величину, утром снимаются и в течение дня зрение остается высоким. Уже не придется носить мягкие линзы или очки — и это очень удобно. Ночные линзы показаны людям с близорукостью, даже высокой степени, и астигматизмом. Использование линз разрешено детям с 6 лет и взрослым. Методом выбора коррекции зрения они будут прежде всего для людей, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом. Всероссийское общество офтальмологов рекомендует ночные линзы детям для лечения близорукости, так как они не только улучшают зрение, но тормозят прогрессирование болезни.

Попасть на приём к хорошему офтальмологу (как и к любому узкому специалисту) в государственных медицинских учреждениях — всегда проблема. Это долгое ожидание сначала собственно приёма, затем очередь на обследования, потом ожидание очереди на плановую операцию, долгие поездки. А зрение при этом ухудшается. Появление два года назад в Зеленограде клиники «Прозрение» стало настоящим выходом из этой ситуации — не нужно ждать и терпеть. Подтверждение тому — масса хороших отзывов побывавших в клинике зеленоградцев (и не только их — приезжают и из области). Кстати, цены на услуги в «Прозрении» умеренные и в целом ниже, чем в московских офтальмологических клиниках.