Лазерная эпиляция — то, что актуально всесезонно и на регулярной основе, именно поэтому салон красоты «Никор» предлагает множество комплексных программ эпиляции. Также до конца мая в салоне действуют скидки от 5 до 20% на продукцию косметических брендов.
Комплексные программы
- Глубокое бикини + голень + подмышечная впадина = 7 000Р
- Глубокое бикини + ноги полностью = 7 000Р
- Глубокое бикини + голень = 5 500Р
- Глубокое бикини + подмышечная впадина = 3 500Р
- Глубокое бикини + ноги полностью + подмышечная впадина = 8 600Р
- Глубокое бикини + ноги полностью + подмышечная впадина + руки полностью = 12 000Р
- Глубокое бикини + ноги полностью + подмышечная впадина + руки до локтя = 10 500Р
- Глубокое бикини + голень + подмышечная впадина + руки до локтя = 8 600Р
- Подмышечная впадина + голень = 4 700Р
- Подмышечная впадина + ноги полностью = 6 500Р
- Все тело — 12 600Р.
Скидки — до 31.05.23 включительно*
Скидка 20% — на всю продукцию Wella Professional, Sebastian, Nioxin, System Professional.
На солнечную линейку Institut Esthederm:
- скидка 5% при покупке 1-го продукта
- скидка 10% при покупке 2-х продуктов
- скидка 15% + ПОДАРОК при покупке 3-х и более продуктов.
На всю продукцию Academie:
- скидка 10% при покупке 2-х продуктов
- скидка 15% + ПОДАРОК при покупке 3-х и более продуктов.
* Предложение и количество продукции ограничены.
Контакты
Узнать интересующую информацию и записаться вы можете по телефонам и через телеграм-бота:
Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1204, салон красоты «Никор».
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