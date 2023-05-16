Лазерная эпиляция — то, что актуально всесезонно и на регулярной основе, именно поэтому салон красоты «Никор» предлагает множество комплексных программ эпиляции. Также до конца мая в салоне действуют скидки от 5 до 20% на продукцию косметических брендов.