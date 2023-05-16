Лазерная эпиляция в «Никор» — комплексные программы. Также не пропустите майские скидки на продукцию косметических брендов 16.05.2023 реклама

Лазерная эпиляция — то, что актуально всесезонно и на регулярной основе, именно поэтому салон красоты «Никор» предлагает множество комплексных программ эпиляции. Также до конца мая в салоне действуют скидки от 5 до 20% на продукцию косметических брендов.

Комплексные программы

  • Глубокое бикини + голень + подмышечная впадина = 7 000Р
  • Глубокое бикини + ноги полностью = 7 000Р
  • Глубокое бикини + голень = 5 500Р
  • Глубокое бикини + подмышечная впадина = 3 500Р
  • Глубокое бикини + ноги полностью + подмышечная впадина = 8 600Р
  • Глубокое бикини + ноги полностью + подмышечная впадина + руки полностью = 12 000Р
  • Глубокое бикини + ноги полностью + подмышечная впадина + руки до локтя = 10 500Р
  • Глубокое бикини + голень + подмышечная впадина + руки до локтя = 8 600Р
  • Подмышечная впадина + голень = 4 700Р
  • Подмышечная впадина + ноги полностью = 6 500Р
  • Все тело — 12 600Р.

Скидки — до 31.05.23 включительно*

Скидка 20% — на всю продукцию Wella Professional, Sebastian, Nioxin, System Professional.

На солнечную линейку Institut Esthederm:

  • скидка 5% при покупке 1-го продукта
  • скидка 10% при покупке 2-х продуктов
  • скидка 15% + ПОДАРОК при покупке 3-х и более продуктов.

На всю продукцию Academie:

  • скидка 10% при покупке 2-х продуктов
  • скидка 15% + ПОДАРОК при покупке 3-х и более продуктов.

* Предложение и количество продукции ограничены.

Контакты

Узнать интересующую информацию и записаться вы можете по телефонам и через телеграм-бота:

Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1204, салон красоты «Никор».

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Метки:
салон красоты, Никор
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