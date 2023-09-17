Лазерная эпиляция со скидкой 50% и другие акции салона красоты «Elite» 17.09.2023 Реклама ЧИРКУНОВА А.С., ИНН 520601879907, erid:LatgBqPe6

Устали от бритвы, но до сих пор не можете решиться на лазерную эпиляцию? Студия коррекции фигуры «Elite» в корпусе 159 предлагает попробовать эту услугу со скидкой 50% - не упустите возможность. Также в студии сейчас выгодная цена на комбо: LPG-массаж + EMS (бразильская попка) + сферотерапия.

Лазерная эпиляция на диодном лазере IN MOTION в салоне красоты «Elite» это:

  • нет экономии вспышек, работа на результат
  • выгодные абонементы
  • результат с первой процедуры
  • опытные квалифицированные мастера
  • вросшие волосы и раздражение проходят к 3 процедуре
  • после 1 процедуры замедляется рост + выпадает 20% волос
  • красивый уютный салон красоты
  • никаких скрытых платежей и навязываний, решаете только вы.

Специальная цена на выгодное комбо:

LPG-массаж + EMS (бразильская попка) + сферотерапия по 30 минут = 3000 рублей вместо 5900 рублей.

С помощью такого комплекса можно достичь невероятных результатов:

  • убрать лишние сантиметры
  • избавиться от целлюлита
  • повысить эластичность и упругость кожи
  • привести мышцы в тонус
  • снизить отечность
  • разогнать застойные процессы
  • профилактировать варикозное расширение.

Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 159
График работы: без выходных и праздников с 9 до 21

Телефон: 8-985-090-73-73

Удобная онлайн-запись

Инстаграм*, Вконтакте, Телеграм

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
красота и уход, студия коррекции фигуры «elite / gloss laser»
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2024—2026 годах Новости
«Soul Restaurant» — уютный ресторан и доставка еды с большим выбором и готовыми комбинациями блюд Реклама
Как попасть к будущим автобусным остановкам на Крюковской эстакаде. Разбираем варианты: через вокзал, с улицы, по мифическим лестницам Ответы
Как получить при поступлении в НИУ МИЭТ +10 баллов к ЕГЭ? Реклама
В зеленоградском здравоохранении — новый начальник. Главврачом горбольницы назначен Алексей Погонин Новости
Сеть магазинов и ателье «Я Сама» представляет Дни бренда KnitPro. Только 16 и 17 сентября — скидка 30% на все товары бренда Реклама
Поликлиника в 14-м микрорайоне примет пациентов в понедельник, 18 сентября. Теперь по-настоящему Новости
SmartyKids раскроет умственный потенциал вашего ребенка — приходите на пробное занятие и убедитесь Реклама
Маршрут автобуса 27 продлят до станции МЦД «Фирсановская» Новости
Аренда помещений в Центре активной жизни «Савёлки» — прибыльно, эффективно, комфортно Реклама
Грузовик припарковался на газоне — пожаловаться или простить? Жизнь
Стартовала распродажа в магазине «Рыболов-88» — только четыре дня с 14 по 17 сентября Реклама
Все станции МЦД-3 от Крюково до Ленинградского вокзала реконструируют в течение пяти лет — до 2028 года Новости
Комплекс для сияния и лифтинга кожи лица в «MANANA Clinic». Весь сентябрь М22+мезотерапия — со скидкой 40% Реклама
Въезд в Зеленоград регулярно перекрывается из-за плохо организованной парковки у «Азбуки вкуса». Надо что-то с этим делать Новости
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Зеленограде. Накануне он обезглавил двоих мужчин в районе метро «Речной вокзал» Новости
Школа бильярда «Штос» открывает набор учеников и желающих научиться играть в бильярд Реклама
На месте бывшего кафе «Му-му» на улице Полагушина откроют медицинский центр и стоматологию Новости
Доступный спорт: дзюдо и самбо с четырёх лет в зеленоградском клубе единоборств «Альянс» Реклама
На зеленоградском BMX-велодроме достроили крытый спортзал и приглашают на дни открытых дверей Новости
В Зеленоградский филиал ООО «Картридж» требуется инженер по ремонту принтеров и МФУ, заправке картриджей Реклама
Зеленоградская компания импортозаместила комплектующие для пассажирского самолёта Superjet-100 Новости
Поймай лучшую цену в магазине «Рыболов-88» — большая распродажа с 14 по 17 сентября Реклама
Непредвиденные проблемы возникли при ремонте путепровода на Ленинградском шоссе в Химках. Но на срок завершения работ это пока не влияет Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ и самообороны Реклама
Где сделать прививку от гриппа взрослым и детям в 2023 году. Какие вакцины используют Ответы
Детский развивающий центр «Талант-клуб» набирает детей от четырех лет Реклама
Собянин побеждает на выборах мэра, набрав 76% голосов (в Зеленограде поменьше). Вот что он собирается делать дальше Новости
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «3D-моделирование персонажа Brawl Stars» Реклама
Центр иностранных языков «Альбион» — приглашает на занятия взрослых и детей от 6 лет Реклама
Новая выделенная полоса на улице Юности не позволяет подъехать к автобусным остановкам для высадки детей в школы Новости
ЦКО МИЭТ — не только курсы, которые в тренде, но и место, где начинается новая дружба! Реклама
Уличный рынок продолжает работать на Крюковской площади, несмотря ни на что. И даже отмечен в навигации обновленной станции МЦД Новости
Школа мюзикла Westend в Зеленограде: откройте мир искусства для ваших детей Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру