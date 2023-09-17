Устали от бритвы, но до сих пор не можете решиться на лазерную эпиляцию? Студия коррекции фигуры «Elite» в корпусе 159 предлагает попробовать эту услугу со скидкой 50% - не упустите возможность. Также в студии сейчас выгодная цена на комбо: LPG-массаж + EMS (бразильская попка) + сферотерапия.
Лазерная эпиляция на диодном лазере IN MOTION в салоне красоты «Elite» это:
- нет экономии вспышек, работа на результат
- выгодные абонементы
- результат с первой процедуры
- опытные квалифицированные мастера
- вросшие волосы и раздражение проходят к 3 процедуре
- после 1 процедуры замедляется рост + выпадает 20% волос
- красивый уютный салон красоты
- никаких скрытых платежей и навязываний, решаете только вы.
LPG-массаж + EMS (бразильская попка) + сферотерапия по 30 минут = 3000 рублей вместо 5900 рублей.
С помощью такого комплекса можно достичь невероятных результатов:
- убрать лишние сантиметры
- избавиться от целлюлита
- повысить эластичность и упругость кожи
- привести мышцы в тонус
- снизить отечность
- разогнать застойные процессы
- профилактировать варикозное расширение.
Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 159
График работы: без выходных и праздников с 9 до 21
Телефон: 8-985-090-73-73
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