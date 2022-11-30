Всем известно, что покупать квартиру в недостроенном доме — это риск. Притупляет чувство страха более выгодная цена за квадратный метр по сравнению с готовым жильем.

Чаще всего люди заплатили деньги взятые в ипотеку, рассчитывая на то, что в срок получат долгожданную квартиру! Но, как показывает практика, застройщик часто нарушает сроки ввода дома в эксплуатацию и передачи ключей новоселам.

Рассказываем, что в данной ситуации возможно сделать:

В случае, если застройщик не сдал квартиру в срок, указанный в договоре долевого участия в строительстве, за каждый день просрочки начисляется значительная неустойка, которая тем больше, чем больше стоит ваша квартира. Посмотрите реальные кейсы выигранных юридическим бюро «Право и Защита» дел.

Также, застройщик обязан возместить причиненные просрочкой убытки. Например, если вы живете в съемной квартире — он обязан возместить вам оплату за съемное жилье за период просрочки. Если дело дойдет до суда, вы получите от застройщика еще и штраф, который может составить до 50% от размера неустойки, моральный ущерб и расходы на юриста.

Чем быстрее вы обратитесь в суд и получите решение на руки, тем быстрее получите свою сумму.

В суде надо приготовиться доказать факт заключения договора долевого участия, и оплаты по нему.

Согласны, что не каждый любит изучать законы и ходить в суд, как на работу — наймите для этого специалистов.