Квартиру купили, а жить негде — нередко именно в такой ситуации оказываются люди, купившие жильё в новостройке. Юридическое бюро «Право и Защита» практикует защиту дольщиков — до 31 декабря 2022 года у бюро зафиксирована цена на услугу взыскания неустойки за весь цикл работ. Успейте воспользоваться этим выгодным предложением.
Всем известно, что покупать квартиру в недостроенном доме — это риск. Притупляет чувство страха более выгодная цена за квадратный метр по сравнению с готовым жильем.
Чаще всего люди заплатили деньги взятые в ипотеку, рассчитывая на то, что в срок получат долгожданную квартиру! Но, как показывает практика, застройщик часто нарушает сроки ввода дома в эксплуатацию и передачи ключей новоселам.
Рассказываем, что в данной ситуации возможно сделать:
- В случае, если застройщик не сдал квартиру в срок, указанный в договоре долевого участия в строительстве, за каждый день просрочки начисляется значительная неустойка, которая тем больше, чем больше стоит ваша квартира. Посмотрите реальные кейсы выигранных юридическим бюро «Право и Защита» дел.
- Также, застройщик обязан возместить причиненные просрочкой убытки. Например, если вы живете в съемной квартире — он обязан возместить вам оплату за съемное жилье за период просрочки. Если дело дойдет до суда, вы получите от застройщика еще и штраф, который может составить до 50% от размера неустойки, моральный ущерб и расходы на юриста.
Чем быстрее вы обратитесь в суд и получите решение на руки, тем быстрее получите свою сумму.
В суде надо приготовиться доказать факт заключения договора долевого участия, и оплаты по нему.
Согласны, что не каждый любит изучать законы и ходить в суд, как на работу — наймите для этого специалистов.
Юридическое бюро «Право и Защита» уже несколько лет практикует защиту дольщиков, как перед застройщиком, так и в суде, успешно выигрывая значительные суммы для дольщиков, ускоряя получение ими ключей от их долгожданной новостройки.
До конца нового года (31.12.2022 года) у бюро зафиксирована цена на услугу взыскания неустойки в размере 35 000 рублей за весь цикл работ. Успейте получить свою долгожданную квартиру и компенсацию.
Руководитель ЮБ «Право и Защита» — Куницына Елена Владимировна, юрист с 20 летним стажем юридической практики.
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