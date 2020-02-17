В СТО Зеленоград направление кузовного ремонта развито отлично и выполняется на хорошем оборудовании. Там берутся и за сложные случаи и ответственно подходят и к казалось бы незначительным проблемам.

Одним из сложных моментов является полировка и покраска кузова автомобиля, но в центре имеется новый малярный цех, с покрасочной камерой, с современным оборудованием — и результат работ радует клиентов!