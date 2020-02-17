Практически каждому автомобилю, при разных обстоятельствах, но хоть один раз требуется кузовной ремонт. Возможно это результат ДТП, а может быть просто сказываться возраст автомобиля, и даже сложный зимний сезон - причин может быть масса.
Стандартный кузовной ремонт включает в себя рихтовочные, арматурные, стапельные работы, замену деталей при невозможности их ремонта. Деформации корпуса устраняются с помощью споттеров и гидравлических растяжек
В СТО Зеленоград направление кузовного ремонта развито отлично и выполняется на хорошем оборудовании. Там берутся и за сложные случаи и ответственно подходят и к казалось бы незначительным проблемам.
Одним из сложных моментов является полировка и покраска кузова автомобиля, но в центре имеется новый малярный цех, с покрасочной камерой, с современным оборудованием — и результат работ радует клиентов!
Покраска авто это длительный и кропотливый процесс нанесения краски на кузов автомобиля или отдельные его части. Очень подробно о процессе вы можете прочитать тут.
Так же можно выполнить и антикоррозионную обработку днища, заменить и переклеить стекла, сделать шумоизоляцию автомобиля, отполировать фары, фонари.
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