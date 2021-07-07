Курсы «Хорошист» приглашают учащихся 9-11 классов на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Занятия очные, в мини-группах до 6 человек. Основной курс с сентября, начать заниматься можно летом.
На курсах школьникам помогут закрыть пробелы и подготовиться к экзамену на высокий балл.
- Предметы: математика, физика, информатика, русский язык, профориентация.
- Расписание занятий: 1 занятие (120 минут) два раза в неделю по одному предмету + консультации на выходных.
- Стоимость обучения: 7900 рублей в месяц. Скидка до 27 июля: стоимость любого предмета 6500 рублей при оплате за полугодие или 5500 рублей при оплате за 9 месяцев.
- Дополнительные возможности: налоговый вычет до 13000 рублей.
Адреса занятий: Зеленоград, корпус 313а и корпус 2024.
Контакты: 8-925-449-92-82, 8-499-653-56-71
Запишитесь на собеседование и тестирование. Если вы еще не определились с экзаменами или вузом, приходите на консультацию по профориентации. Пишите в Whatsapp: https://wa.me/79254499282
Курсы «Хорошист»
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