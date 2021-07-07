Курсы «Хорошист» приглашают учащихся 9-11 на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. В июле скидка до 30% 07.07.2021 Курсы «Хорошист»

Курсы «Хорошист» приглашают учащихся 9-11 классов на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Занятия очные, в мини-группах до 6 человек. Основной курс с сентября, начать заниматься можно летом.

На курсах школьникам помогут закрыть пробелы и подготовиться к экзамену на высокий балл.

  • Предметы: математика, физика, информатика, русский язык, профориентация.
  • Расписание занятий: 1 занятие (120 минут) два раза в неделю по одному предмету + консультации на выходных.
  • Стоимость обучения: 7900 рублей в месяц. Скидка до 27 июля: стоимость любого предмета 6500 рублей при оплате за полугодие или 5500 рублей при оплате за 9 месяцев.
  • Дополнительные возможности: налоговый вычет до 13000 рублей.

Адреса занятий: Зеленоград, корпус 313а и корпус 2024.
Контакты: 8-925-449-92-82, 8-499-653-56-71

Запишитесь на собеседование и тестирование. Если вы еще не определились с экзаменами или вузом, приходите на консультацию по профориентации. Пишите в Whatsapp: https://wa.me/79254499282

Курсы «Хорошист»

Сайт: lp.horoshist-center.ru
ВК: vk.com/ege_giaoge
ФБ: www.facebook.com/horoshistcenter
Инстаграм: @horoshist_center

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Метки:
подготовка к егэ и огэ, должкевич евгений, Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Хорошист" (корпус 313а)
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