Курсы «Хорошист» приглашают учащихся 9-11 классов на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Занятия очные, в мини-группах до 6 человек. Основной курс с сентября, начать заниматься можно летом.

На курсах школьникам помогут закрыть пробелы и подготовиться к экзамену на высокий балл.

Предметы: математика, физика, информатика, русский язык, профориентация.

математика, физика, информатика, русский язык, профориентация. Расписание занятий: 1 занятие (120 минут) два раза в неделю по одному предмету + консультации на выходных.

1 занятие (120 минут) два раза в неделю по одному предмету + консультации на выходных. Стоимость обучения: 7900 рублей в месяц. Скидка до 27 июля: стоимость любого предмета 6500 рублей при оплате за полугодие или 5500 рублей при оплате за 9 месяцев.

7900 рублей в месяц. Скидка до 27 июля: стоимость любого предмета 6500 рублей при оплате за полугодие или 5500 рублей при оплате за 9 месяцев. Дополнительные возможности: налоговый вычет до 13000 рублей.

Адреса занятий: Зеленоград, корпус 313а и корпус 2024.

Контакты: 8-925-449-92-82, 8-499-653-56-71

Запишитесь на собеседование и тестирование. Если вы еще не определились с экзаменами или вузом, приходите на консультацию по профориентации. Пишите в Whatsapp: https://wa.me/79254499282