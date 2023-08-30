На курсах «Пионер»:
- закладывается прочный и качественный фундамент базовых знаний по английскому и французскому языкам — чтение, письмо, произношение
- занятия в мини-группах и индивидуально (очно, онлайн)
- подготовка к школьной программе по английскому и французскому языкам
- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
- быстрый результат
- преподаватели высокой квалификации, участливые — к каждому ребенку индивидуальный подход
- качественная подготовка к проходным тестам и собеседованиям в школу, на работу (устным и письменным)
- по желанию родителей занятия могут проводиться только на английском или французском языке.
В сентябре есть возможность поприсутствовать на занятиях в разных группах.
Места занятий в Зеленограде:
- корпус 1131
- корпус 840
- улица Панфилова, 28Б.
Телефон/whatsApp: 8-916-816-20-19
Телеграм для связи: @english_pioneerzel
Звоните/пишите с 10 до 21 часа.
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