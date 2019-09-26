Приглашаем исследовать окружающий мир, учиться работать с микроскопом и лупами, создавать pop-up дневники и узнавать историю при помощи техники археологических раскопок, тренировать IT-навыки, создавать личный планер с трекером важных дел и анкетами, изучать английский язык в игровой форме, делать авторских кукол, знакомиться с миром искусства и создавать собственные шедевры, используя приемы знаменитых художников.

Полный список направлений и запись в них по ссылке

Мы хотим, чтобы помимо навыков от хороших специалистов, дети обрели компанию по интересам, сформировали свои сообщества, приходили в @zelbiblio как в большую гостиную для друзей!

Занятия проходят в корпусах 1462, 1004, 1106, 401 и 607А

Телефон: 8 (499) 736-20-74, 8(963)632-40-88

http://zelbiblio.ru/

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