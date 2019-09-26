В новом сезоне Библиотеки Зеленограда не только собрали замечательных специалистов области раннего развития, искусствоведения, художественного развития, обучения иностранным языкам, но запустили собственные авторские курсы — уникальные в городе.
Приглашаем исследовать окружающий мир, учиться работать с микроскопом и лупами, создавать pop-up дневники и узнавать историю при помощи техники археологических раскопок, тренировать IT-навыки, создавать личный планер с трекером важных дел и анкетами, изучать английский язык в игровой форме, делать авторских кукол, знакомиться с миром искусства и создавать собственные шедевры, используя приемы знаменитых художников.
Полный список направлений и запись в них по ссылке
Мы хотим, чтобы помимо навыков от хороших специалистов, дети обрели компанию по интересам, сформировали свои сообщества, приходили в @zelbiblio как в большую гостиную для друзей!
Занятия проходят в корпусах 1462, 1004, 1106, 401 и 607А
Телефон: 8 (499) 736-20-74, 8(963)632-40-88
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
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Приятные цены, скидки.