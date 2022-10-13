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Заказы принимаются: ежедневно с 10.00 до 23.00
Телефоны: 8-499-707-24-16, 8-977-124-24-18
Сайт

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Метки:
доставка готовой еды, рыба и морепродукты, доставка суши и роллов, zelfishka
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