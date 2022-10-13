Филадельфия лосось, Филадельфия угорь, Карибский, Эбико, Фишка, Сливочный угорь и другие вкусные хиты. Меню ЗелФишки доступно для Вас — в каталоге.

Скоро сможем показать в прямом эфире, как готовим ваш заказ!