А Вы уже решили чем займётесь в приближающиеся длинные выходные?
Кулинарная Вкусная Студия приготовила для Вас и Ваших детей интереснейшие кондитерские мастер-классы.
Вкусная студия — это новое кондитерское пространство в Зеленограде, где можно не только посещать кулинарные мастер-классы, но и отметить день рождения взрослого или ребёнка. У нас всегда тепло, весело, и, конечно же вкусно!
В субботу, 3 ноября, ждем вас на мастер-классе по приготовлению короля тортов — «Красный Бархат». Этот изысканный торт с легким шоколадным послевкусием, и необычными коржами красного цвета, никого не оставит равнодушным.
На мастер-классе каждый участник научится:
- Правильной сборке торта
- Работать с кондитерским мешком и насадками
- Разным стилям декорирования торта кремом.
Время: с 16:00-19:00
Стоимость участия: 2700 рублей
А, в воскресенье, 4 ноября, будет проходить мастер-класс по приготовлению эклеров:
- Узнаем все тонкости приготовления заварного теста
- сделаем вкуснейшие начинки
- украсим свои эклеры шоколадной помадкой.
Время: с 11:00 до 14:00
Стоимость: 2000 рублей
А в понедельник, 5 ноября, приглашаем Ваших деток на мастер-класс по приготовлению радужных капкейков-единорогов:
- Замесим тесто для будущих единорогов
- Приготовим радужный крем
- И, конечно же, сделаем нашим единорогам красивые золотые рожки и ушки.
Время: с 13:00 до 15:00
Возраст: 6+ (если с мамой, то можно и младше).
Стоимость: 1200 рублей — ребёнок, 1500 рублей — ребёнок+ мама
После мастер-классов каждый участник забирает домой коробочку со собственноручно сделанным десертом, чтобы порадовать своих близких или только себя и техкарты, чтобы с легкостью приготовить десерты уже дома.
Это бомбическое предложение провести чудесных три празднично-выходных в познавательно-развлекательном формате! Устройте себе праздник!
Количество мест ограничено!
Бронируйте место прямо сейчас! До встречи на мастер-классе!
Записаться на мастер-классы можно по телефону/WhatApp: +7(919)997-40-56.
Или через социальные сети:
VK: https://vk.com/club161546832
Facebook: https://www.facebook.com/Вкусная-Студия-522350338120904
Instagram: https://www.instagram.com/tastystudio
Ждём Вас в нашей Вкусной Студии по адресу: Зеленоград, ул. Гоголя, д. 2, офис 26 (бизнес центр рядом с Иридиумом).
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В ноябре и всегда!
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Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.