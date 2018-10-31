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Красный Бархат, капкейки — единороги и эклеры. Кондитерские мастер-классы во Вкусной Студии в эти выходные 31.10.2018 Кулинария Вкусная Студия Реклама

А Вы уже решили чем займётесь в приближающиеся длинные выходные?

Кулинарная Вкусная Студия приготовила для Вас и Ваших детей интереснейшие кондитерские мастер-классы.

Вкусная студия — это новое кондитерское пространство в Зеленограде, где можно не только посещать кулинарные мастер-классы, но и отметить день рождения взрослого или ребёнка. У нас всегда тепло, весело, и, конечно же вкусно!

3 ноября, суббота. Мастер-классе по приготовлению короля тортов — «Красный Бархат».

В субботу, 3 ноября, ждем вас на мастер-классе по приготовлению короля тортов — «Красный Бархат». Этот изысканный торт с легким шоколадным послевкусием, и необычными коржами красного цвета, никого не оставит равнодушным.

На мастер-классе каждый участник научится:

  • Правильной сборке торта
  • Работать с кондитерским мешком и насадками
  • Разным стилям декорирования торта кремом.

Время: с 16:00-19:00

Стоимость участия: 2700 рублей

4 ноября, суббота. Мастер-класс по приготовлению эклеров

А, в воскресенье, 4 ноября, будет проходить мастер-класс по приготовлению эклеров:

  • Узнаем все тонкости приготовления заварного теста
  • сделаем вкуснейшие начинки
  • украсим свои эклеры шоколадной помадкой.

Время: с 11:00 до 14:00

Стоимость: 2000 рублей

5 ноября, понедельник. Мастер-класс для детей по приготовлению радужных капкейков-единорогов

А в понедельник, 5 ноября, приглашаем Ваших деток на мастер-класс по приготовлению радужных капкейков-единорогов:

  • Замесим тесто для будущих единорогов
  • Приготовим радужный крем
  • И, конечно же, сделаем нашим единорогам красивые золотые рожки и ушки.

Время: с 13:00 до 15:00

Возраст: 6+ (если с мамой, то можно и младше).

Стоимость: 1200 рублей — ребёнок, 1500 рублей — ребёнок+ мама

После мастер-классов каждый участник забирает домой коробочку со собственноручно сделанным десертом, чтобы порадовать своих близких или только себя и техкарты, чтобы с легкостью приготовить десерты уже дома.

Это бомбическое предложение провести чудесных три празднично-выходных в познавательно-развлекательном формате! Устройте себе праздник!

Количество мест ограничено!

Бронируйте место прямо сейчас! До встречи на мастер-классе!

Записаться на мастер-классы можно по телефону/WhatApp: +7(919)997-40-56.

Или через социальные сети:

VK: https://vk.com/club161546832

Facebook: https://www.facebook.com/Вкусная-Студия-522350338120904

Instagram: https://www.instagram.com/tastystudio

Ждём Вас в нашей Вкусной Студии по адресу: Зеленоград, ул. Гоголя, д. 2, офис 26 (бизнес центр рядом с Иридиумом).

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