После мастер-классов каждый участник забирает домой коробочку со собственноручно сделанным десертом, чтобы порадовать своих близких или только себя и техкарты, чтобы с легкостью приготовить десерты уже дома.

Это бомбическое предложение провести чудесных три празднично-выходных в познавательно-развлекательном формате! Устройте себе праздник!

Количество мест ограничено!

Бронируйте место прямо сейчас! До встречи на мастер-классе!

Записаться на мастер-классы можно по телефону/WhatApp: +7(919)997-40-56.

Или через социальные сети:

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Ждём Вас в нашей Вкусной Студии по адресу: Зеленоград, ул. Гоголя, д. 2, офис 26 (бизнес центр рядом с Иридиумом).